El fichaje de Broncano, de nuevo este miércoles en discusión en el Consejo de RTVE

El Consejo de Administración de RTVE se reunirá mañana miércoles para tratar los proyectos audiovisuales de la televisión pública y posiblemente de nuevo el polémico fichaje de David Broncano, que ha provocado hasta el momento la destitución del director de Contenidos y de Elena Sánchez, como presidenta.

Fuentes del Consejo de Administración han avanzado que la reunión está prevista para este miércoles por la mañana y que, ademas de la contratación de un programa del tipo de 'La Resistencia', de Movistar +, se podría votar también la contratación de Arturo Valls con el programa 'That's my jam' y la renovación de 'El Cazador'.

En el encuentro de este miércoles, la nueva presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa podría llevar una propuesta de consenso sobre la contratación de Broncano para ser votada, pero parece difícil contemplar esa posibilidad ante las posturas enfrentadas del anterior Consejo del día 4.

Ese día, en el que eran ocho los consejeros (no acudió Elena Sánchez por motivos médicos), Cascajosa suspendió la reunión cuando tocaba abordar los proyectos audiovisuales ante la "inseguridad jurídica" que consideraba podría producirse si tenía que hacer uso del voto de calidad en caso de empate.

Ante la duda, decidió suspenderlo y pedir informes sobre el asunto a la Abogacía del Estado y a la SEPI, de los que podría dar cuenta en el Consejo de mañana.

No obstante, algunas fuentes del Consejo creen que ese alegato pudo ser "un pretexto" para suspender el Consejo porque no se iba a producir tal empate, con lo que no tendría que utilizar ese voto de calidad.

La propuesta que iba a plantear Cascajosa la semana pasada era la misma que no se tomó en cuenta en el Consejo del pasado 26 de marzo y que iba a defender el exdirector de Contenidos José Pablo López, pero no la pudo hacerla al ser cesado.

Un contrato de dos años, a 14 millones por temporada, y ya la segunda se podría cancelar si en seis meses no alcanzaba una cuota de pantalla del 7,5 %, según han precisado otras fuentes del mismo órgano de dirección de la Corporación.

Este tipo de contrato podría tener el apoyo, además de Cascajosa, del consejero propuesto por el PSOE Ramón Colom, el correspondiente al PNV, Juan José Baños, y el de un cuarto de Unidas Podemos, Roberto Lakidaín, si se tiene en cuenta su sentido de voto de las últimas reuniones.

En frente se situarían los tres consejeros del PP (Consuelo Aparicio, Jenaro Castro Y Carmen Sastre).

Menos definidos estarían los votos del consejero José Manuel Martín Medem (elegido en su momento a propuesta de Unidas Podemos, pero vinculado al PCE, hoy integrado en Sumar) y de Elena Sánchez.

No obstante, según las mismas fuentes, a Martín Medem parece no gustarle por la duración -preferiría que fuera un año-, pero tampoco el que no se contemple la participación de medios técnicos y profesionales de TVE en el programa, es decir el modelo de coproducción. Se podría abstener, como lo ha hecho en las últimas votaciones.

También, de la misma forma se podría pronunciar la expresidenta Elena Sánchez, quien también parece inclinarse por un contrato de un año, pero prorrogable a dos siempre y cuando en el primero consiga una audiencia superior a la media actual de la cadena en el tramo horario en el que se emitiría para competir con 'El Hormiguero', de Pablo Motos.

De lunes a jueves, y desde el 1 de enero de este año, la audiencia media de La 1 de TVE en la franja de diez a once de la noche es de cerca de 1,3 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 9,5 %. De once a doce de la noche es de 1,1 millones y una cuota del 10,7 %, según datos facilitados a EFE por Barlovento.

La audiencia media del tramo de diez a doce, de lunes a viernes, y desde enero es de 1,2 millones y la cuota del 10 %.