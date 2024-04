RTVE rebaja a dos los años de contrato a Broncano

Si el refranero se cumple, este jueves el consejo de administración de RTVE dará luz verde al fichaje de David Broncano. Será la tercera vez, la de la vencida, que el acuerdo pase por un cónclave que en las últimas semanas ha mostrado su profunda división y ha acabado con los ceses del director de Contenidos Generales, José Pablo López, y la presidenta interina Elena Sánchez, y la designación de Concepción Cascajosa como nueva presidenta provisional "durante un periodo provisional seis meses".

Las aguas parecían haber vuelto a la calma, sin embargo, la filtración del contrato que prepara la Corporación para David Broncano ha vuelto a poner de manifiesto las dudas en torno a este fichaje con el que La 1 pretende plantar cara a 'El hormiguero' de Pablo Motos durante la próxima temporada en el 'access prime time'.

Lo cierto es que la aprobación de este contrato que ya cuenta con el visto bueno del equipo jurídico y del comité de compras de la Corporación se está haciendo de rogar. El pasado 11 de marzo, durante una convocatoria extraordinaria, los consejeros echaron abajo el plan al entender que el coste y las tres temporadas que se le prometían a la productora de Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce -la presencia de los tres es condición obligatoria "salvo acuerdo en otro sentido"-, Encofrados Encofrasa, y El Terrat, responsables de 'La resistencia' en Movistar Plus+, eran demasiadas. Se decidió entonces renegociar el contrato y presentarlo durante el conclave de la pasada semana, que finalmente acabó con el cese del director de Contenidos Generales, José Pablo López, y la entonces presidenta interina, Elena Sánchez.

Según explica este martes Abc, el nuevo contrato rebaja esa pretensión inicial a dos temporadas. Así, el documento establece que la primera temporada irá de septiembre de 2024 a julio de 2025 y la segunda, de septiembre de 2025 a julio de 2026, con un mínimo de 155 programas por año. Además, durante los 18 primeros meses, es decir los doce de la primera temporada y los seis primeros de la segunda, no existe cláusula de corte. La decisión implica que aunque los datos de audiencia sean malos, el programa no podrá ser cancelado. Eso sí, si durante su primera temporada no obtiene como mínimo la audiencia media de la cadena, un 7,5%, el contrato señala que se podrá alterar la franja de emisión inicialmente prevista y emitir los programas en 'late night' o "adoptar otra solución de común acuerdo".

De esta forma, el equipo de Broncano quedaría de alguna manera blindado al menos hasta la segunda mitad de la temporada. Solo entonces podría resolverse el contrato si no se llega a los mínimos de audiencia establecidos durante cuatro meses consecutivos. Unos mínimos que, en el caso de seguir emitiéndose en 'access prime time' estarían en el 7,5% y en el caso de haberse relegado al 'late night' rondarían el 8% de cuota de pantalla.

Lo que no parece haberse movido es el montante que costará la producción del espacio que aún no se sabe si mantendrá el nombre que ahora mismo pertenece a Movistar Plus+. Con alrededor de 160 entregas por temporada, emitidas de lunes a jueves a partir de las 21.30 o las 21.45 horas -ojo, porque esto implicaría una reducción de entre 25 y 10 minutos de la segunda edición del Telediario-, cada capítulo tendrá una duración de entre 70 y 80 minutos. Cada temporada tendrá un coste máximo total de 14,07 millones más IVA, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA de media por episodio. El documento también apunta a que el presupuesto por temporada podría rebajarse en función de las necesidades del programa y de nuevos acuerdos entre las partes. Finalmente, la producción será en falso directo, pudiendo llevarse a directo por necesidades de RTVE, previo acuerdo con El Terrat.