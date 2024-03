Soraya Arnelas lanza 'Alas', canción homenaje al bebé que esperaba

Soraya Arnelas, conocida cantante y exparticipante de Operación Triunfo, ha dado a conocer un proyecto musical sumamente personal que lleva por título "Alas". Esta nueva obra se erige como un sentido homenaje al bebé que esperaba y que perdió en el cuarto mes de gestación. A través de sus redes sociales, la cantante ha compartido con sus seguidores el profundo significado detrás de su última canción, señalando que su interpretación ha marcado uno de los momentos más desafiantes de su extensa trayectoria de 18 años en la música.

"La semana que viene grabaremos el videoclip de mi nuevo single, Alas. Ha sido la canción más difícil de cantar de mis 18 años de carrera. Un mar de lágrimas, pero merecerá la pena", declaró la artista en una emotiva publicación en Instagram. Con estas palabras, Soraya expresa la necesidad de cerrar un doloroso capítulo en su vida, convirtiendo su experiencia en una fuente de inspiración y consuelo para quienes han atravesado situaciones similares. "Deseo de corazón que este tema pueda ayudar a muchas familias y a los pequeños y pequeñas astronautas que han volado a otros planetas", agregó.

La composición de "Alas" refleja el profundo vínculo emocional que la artista sentía con su futuro hijo, con letras que evocan un viaje lleno de amor y esperanza más allá de la pérdida física. "Voy a salir del planeta para llegar a tu estrella. No necesito la ubicación porque me guía tu amor", y "Me abriste el cielo con tus alas y yo viajé donde tú estabas. Y del color de la esperanza tengo pintadas hoy tus alas", son fragmentos de la letra que la cantante ha compartido.

Soraya Arnelas: trayectoria y compromiso

Soraya Arnelas, desde su participación en Operación Triunfo, ha mantenido una carrera musical repleta de éxitos y reconocimientos. Con "Alas", Arnelas no solo comparte su talento, sino también su capacidad de resiliencia y su deseo de ofrecer consuelo a otros.

La recepción de "Alas" por parte del público y la comunidad en redes sociales ha sido abrumadoramente positiva, llenando de mensajes de apoyo y admiración la publicación de Soraya. Comentarios como "Una canción que nos romperá en dos" y "Ha tenido que ser duro dedicar esta canción. Solo leer la letra llena de esperanzas", reflejan el impacto emocional que "Alas" ya está generando, incluso antes de su lanzamiento oficial.