Encarna Samitier recoge el premio Porquet y pide hacer "un periodismo bien audible contra el ruido de la desinformación"

"La desinformación ha existido siempre, aunque ahora fenómenos como el anonimato de las redes o la polarización extrema generan un caldo de cultivo muy propicio, y por eso necesitamos hacer un periodismo bien audible sobre el ruido ensordecedor de esa confusión, de esa desinformación y de esos bulos". Este es el mensaje que ha lanzado Encarna Samitier, directora del diario '20 Minutos', tras recoger el premio 'José Manuel Porquet' en la inauguración este jueves del Congreso de Periodismo de Huesca.

La periodista barbastrense se ha mostrado "infinitamente agradecida" al jurado "porque me ha regalado uno de los días mejores y más felices de mi vida y me reafirma en este compromiso con el periodismo". Además, ha valorado recogerlo en Huesca, ciudad de nacimiento de su madre y de sus abuelos y en cuyo parque ha pasado "muchas tardes de infancia"; y que el premio lleve el nombre de José Manuel Porquet, "a quien yo leía cuando quería ser periodista, una vocación que se forjó en parte debido a profesionales como él, y a quien traté cuando estaba al frente de la delegación del Heraldo de Aragón en Huesca confirmando que era una persona extraordinaria y el periodista total", ha manifestado.

Samitier escribió su primer artículo en el Cruzado Aragonés y se 'hizo' periodista en Heraldo de Aragón "cuando todavía existía el plomo e internet era cosa de ciencia ficción". Una redacción en la que entonces había "muy pocas mujeres", entre las que ha destacado nombres como los de Genoveva Crespo, Carmen Puyó, Merche Pérez o Picos Laguna, además de otras "aliadas de la competencia" como Lola Campos, Lola Ester o María José Cabrera. Y se ha felicitado de que hoy en día en las redacciones sí haya muchas mujeres, "que tienen que estar por derecho propio y por justicia", destacando la figura de Elena Puértolas, actual directora del Diario del Altoaragón.

Con su salto a '20 minutos', se encontró una redacción totalmente digital y con una jerga "ininteligible" de 'widgets', 'urls', 'scrolls' o 'cookies' que ella se empeña en traducir al castellano "con éxito limitado". Pese a ello, asegura que la esencia es la misma que cuando empezó en los años 80 "aunque adaptando a cada minuto los avances tecnológicos puestos siempre al servicio de los lectores y no al revés, como debe ser". Y ha querido compartido el premio con toda la plantilla del diario "porque son buenísimos y comparten conmigo esta dedicación que exige entrega, mucha constancia, sacrificio y alguna dosis de valor también pero que me apasiona y me hace muy feliz".

Samitier ha recogido el premio de manos de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, y de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. Al acto han asistido numerosas autoridades como la alcaldesa, Lorena Orduna, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. También ha estado presente Paloma de Yarza, presidenta de Heraldo de Aragón.

Más de 50 ponentes y alrededor de 300 inscritos participarán este jueves y viernes en esta 25 edición del Congreso de Periodismo de Huesca, que abordará temas como la inteligencia artificial y sus consecuencias para el periodismo, la igualdad de género en las redacciones o los desafíos del periodismo milenial.

En la inauguración, Isabel Poncela, ha destacado que valores como “la honestidad, la empatía y la justicia siguen vigentes” en el periodismo. “La información veraz es básica para que la ciudadanía tome sus mejores decisiones”, ha incidido.

Mientras, la consejera de Presidencia ha destacado que "los profesionales de la información debéis estudiar junto a los expertos de Inteligencia Artificial cómo afrontar los desafíos, mantener la calidad y luchar contra la mentira deseada. Vuestra valentía y honestidad permitirá dar respuesta a estos riesgos tecnológicos”, ha subrayado Hernández. “Todo cambiará con la llegada de la IA, salvo el periodista, que ha de ser insustituible”, ha recalcado.

En la misma línea, la alcaldesa de Huesca ha destacado el “factor humano” del periodismo a través del “criterio, los conceptos, la sagacidad y el olfato para una buena historia”. “Las personas sois también la esencia de esta cita periodística que llega a sus 25 años de historia gracias a un trabajo bien hecho y con rigor, a través de la Asociación de Periodistas de Aragón y de Fernando García Mongay, director del Congreso de Periodismo”, ha reconocido.

"Tenemos que luchar por la verdad"

En la conferencia inaugural, el director del San Francisco Chronicle ha insistido en que “siempre tenemos que luchar por la verdad, derribar los muros para que las mentiras no se conviertan en hechos”. Y frente a los mensajes pesimistas sobre la supervivencia de este oficio, Emilio García-Ruiz ha declarado que “el periodismo no está muerto”.

También ha hecho especial mención a la inteligencia artificial como innovación tecnológica que está provocando cambios en el periodismo actualmente. Según el periodista, “puede ser una oportunidad o un riesgo” pero ha recordado que “el material del que se nutre la inteligencia artificial son las noticias que producimos, el factor humano es imprescindible para que la máquina funcione”.

Por último, García-Ruiz ha destacado la importancia del periodismo de datos, el de investigación y el periodismo útil como claves para recuperar audiencia ya que son los que el público está demandando. “Tenemos que romper la distancia entre la redacción y los lectores si queremos que nos paguen por nuestras noticias. Tenemos que conocerlos y usar los lenguajes y medios que utilizan ellos”, ha añadido.