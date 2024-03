El Congreso de Periodismo de Huesca celebra 25 años con sesiones y un concierto abiertos al público

Huesca acogerá este jueves y viernes una edición muy especial de su Congreso de Periodismo. Y es que celebra sus bodas de plata. "Ha sido una butaca privilegiada para ver la evolución de la profesión en estos 25 años, que ha pegado un cambiazo tremendo porque hemos pasado del viejo periodismo al nuevo. En la primera edición hubo un solo ordenador portátil y no existía ni Google ni Twitter ni Facebook, y este año y los próximos parece que será protagonista la inteligencia artificial", ha resaltado en la víspera su director, Fernando García Mongay.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, ha felicitado a García Mongay y a todos sus predecesores y predecesoras en el cargo "por haber mantenido la ilusión y el trabajo constante para conseguir traer a Huesca a un plantel tan importante durante tantos años para debatir sobre los problemas, retos y soluciones de la profesión convirtiéndolo en la referencia del periodismo nacional y también internacional". Confía en que los debates de esta edición sean igual de fructíferos que siempre "porque es importantísimo para la salud democrática que haya una buena salud de los medios, que somos esenciales para garantizar la justicia social".

Como es tradicional, en la víspera del congreso se celebrado un workshop con más de 50 responsables de medios de comunicación de toda España que han debatido a puerta cerrada sobre las suscripciones y audiencias digitales, las expectativas que abre la inteligencia artificial, la desafección de los lectores o la tiranía del algoritmo.

En él ha intervenido también María Sánchez Díez, editora senior de Narrativas Digitales de The New York Times, el periódico más importante del mundo, quien ha alertado del "nuevo precipicio" con la inteligencia artificial "que va a cambiar todo el ecosistema digital e informativo", ha asegurado. De hecho, ha confesado estar "preocupada" por el hecho de que sea una tecnología controlada por los cuatro gigantes tecnológicos (Microsoft, Amazon, Google y Meta), además de Open AI. "Tengo una visión un poco pesimista con un internet que ya no esté generado mayormente por humanos y que sea imposible discernir la verosímil de lo veraz", ha manifestado. Y ha lamentado al respecto que las políticas públicas y la legislación van "años luz por detrás" de la innovación tecnológica.

Este jueves, a las 10.00, tendrá lugar la inauguración en el Palacio de Congresos, donde se entregará el prestigioso premio 'José Manuel Porquet' a la periodista aragonesa Encarna Samitier, directora del diario 20 Minutos y una de las pocas mujeres que dirigen un medio de comunicación de ámbito nacional.

Otro de los momentos más esperados será, un año más, la entrega del premio Blasillo de Huesca a la periodista Marta García Aller por su podcast ‘Pausa’, que dirige y presenta semanalmente para El Confidencial, en colaboración con Pódimo.

En estas bodas de plata, ponentes de reconocida trayectoria abordarán temas como la inteligencia artificial y sus consecuencias para el periodismo, la igualdad de género en las redacciones o los desafíos del periodismo milenial.

¿Qué sesiones estarán abiertas al público?

Para celebrar este aniversario, el Congreso de Periodismo invita a disfrutar de varias sesiones abiertas al público. Entre ellas, el concierto de la Huesca Big Band, este jueves a las 19.00, en el Palacio de Congresos, al que se podrá acceder libremente hasta completar aforo. Una hora antes, se podrán recoger gratuitamente las invitaciones en las taquillas. También será abierta la conversación previa al concierto, entre la escritora y periodista Ángeles Caballero (colaboradora de El País, SER y La Sexta) y el periodista Gumersindo Lafuente.

Y el viernes, todo el público interesado podrá asistir al diálogo entre el periodista Pedro Piqueras y el director de elDiario, Ignacio Escolar, previsto para las 12,30 horas; y a la conferencia posterior del director de El Mundo, Joaquín Manso, así como la entrega del Premio Blasillo.

El XXV Congreso de Periodismo de Huesca está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y Telefónica Empresas, con Acciona como partner en innovación y Renfe como tren oficial.