Jorge Azcón ya ha votado a sus ganadores de Operación Triunfo

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tiene muy claro qué concursantes de Operación Triunfo deben ganar la final de esta edición y así lo ha demostrado en Twitter (X). Azcón ha compartido en redes sociales una captura de la aplicación móvil oficial de OT por la que se vota a los favoritos y, ahora que llega la final, al concursante que quieres que gane la edición.

Jorge Azcón no ha dudado a la hora de votar a sus favoritos para ganar Operación Triunfo 2023 y su elección, cómo no, es muy aragonesa. Juanjo y Naiara han sido los primeros finalistas de OT, los más votados por el público, y el jurado, y los únicos concursantes que no han sido nominados nunca. Así que, el presidente de Aragón ha querido mostrarles también apoyo a los dos aragoneses que arrasan en OT y los ha votado a los dos como ganadores de la final.

🎤 Yo ya he votado a mis ganadores de @OT_Oficial.



💪🏻💙 Naiara, Juanjo, ¡¡a por todas!! pic.twitter.com/D8dwA5DQjv — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 13, 2024

"Naiara, Juanjo, ¡¡a por todas!!", así ha sido el mensaje de apoyo del presidente de Aragón a los concursantes zaragozanos que han arrasado en Operación Triunfo esta temporada, siendo los primeros en llegar a la final. Una final que se vivirá muy de cerca en Zaragoza.

La final de OT en Zaragoza

El próximo lunes 19 de febrero llega la final de Operación Triunfo y se emitirá, como cada semana, en la plataforma de Amazon y en Zaragoza se proyectará en la Sala Mozart del Auditorio. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Zaragoza a través de las redes sociales. La entrada será gratuita hasta completar aforo y las reservas podrán hacerse desde este martes, 13 de febrero.

📣 Abrimos la Sala Mozart de @AuditorioZGZ para poder seguir la

gala final de @OT_Oficial

Las entradas para acceder a esta retransmisión se podrán conseguir, de forma gratuita, desde mañana martes, 13FEB, a las 20h, en la web 👉🏽https://t.co/CBLu9b4EP8 pic.twitter.com/vBLv6YqfNc — AyuntamientoZaragoza (@zaragoza_es) February 12, 2024

Naira y Juanjo han sido grandes promotores de Zaragoza en esta edición del programa. Incluso se han ofrecido a Natalia Chueca para ser los próximos pregoneros de las Fiestas del Pilar 2024.