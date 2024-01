Elisa Múgica, psicóloga: "Me caló el amor de mi padre por la belleza"

Psicóloga especialista en piscología clínica y en terapia de trauma y de pareja. Docente en la UNED. Directora del Centro Vitae Psicología. Colabora en diversos medios de comunicación. Ha escrito y dirigido con Gaizka Urresti el documental ‘Terapia de parejas’, que se estrenará el 14 de febrero.

"Oí en casa, por lo bajini, que igual tendríamos que irnos a Francia"

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?Estudiar inglés. Con mi carácter viajero y aventurero, me habría llevado muy lejos. Pero no estaría aquí, sería otra.

¿Era religiosa?A los 12 años pensaba que no podía pertenecer a una institución que no me daba los mismos derechos y oportunidades que a los hombres. Aunque reconozco que hay unos valores humanos que me impregnaron profundamente.