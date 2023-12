Kelsey Grammer: "Creo que hay un apetito renovado por las 'sitcom'"

Casi veinte años ha tardado Kelsey Grammer en volver a encarnar a Frasier, el psiquiatra más esnob y pomposo de la televisión, un papel por el que ganó dos globos de oro y cuatro emmys. A lo largo de sus 262 capítulos, 'Frasier' (1993-2004) desveló el día a día de un médico en Seattle que por la noche atendía las llamadas de los oyentes de la radio y por el día convivía con su padre, un polícía jubilado, y su enfermera, Daphne, al tiempo que debía bregar con la enfermiza personalidad de Niles, su hermano. En el 'reboot' del mismo título, ya disponible en SkyShowtime y con un casting completamente renovado, Frasier regresa a Boston y acepta una plaza como profesor en Harvard para poder recuperar la relación con su hijo, cerrando de alguna manera el círculo. Puntualísimo -no es habitual- y con una amplia sonrisa, Grammer estuvo el martes en Madrid para presentar una ficción que aspira a repetir el éxito de la original.

'Frasier' siempre se ha movido en unas coordenadas de humor inteligente y blanco. ¿Cree que hay hueco para un humor así en la actualidad?Creo que en términos de industria y de entretenimiento, en general, estamos fingiendo que nos divertimos con cosas que no son divertidas. Se ha vuelto muy personal mucho de lo que hoy se considera humor. Creo que hay un apetito renovado por una sitcom que todo el mundo pueda ver, disfrutar y decir: "Oh, eso es divertido. No tenía por qué ser grosero, ni sucio". Hay un grupo de personas que se aman ante la cámara y cuentan las dificultades que tienen en el día a día y todos podemos identificarnos con ellos. Eso es lo que espero que estemos haciendo.

A lo largo de la 'Frasier' original dirigió 36 episodios y en esta nueva entrega se ha reservado cuatro de los diez capítulos. ¿Qué es lo que más le gusta de dirigir?No dirigí durante mucho tiempo, pero siempre quise hacerlo. Quería asegurarme de que estaba listo y de que no retrasaría nada. No me gusta que se suban al barco personas que no están cualificadas para hacer el trabajo y eso ha estado sucediendo, no sé por qué. Sin embargo, yo no iba a ser una de esas personas. Quería mostrarme dirigiendo y hacerlo más rápido, mejor y más eficiente, así que lo estudié durante nueve años con James Burrows y luego lo estudié durante otros cuatro años durante 'Frasier'. También aprendí un poco de David Lee. Y lo cierto es que una vez comencé, me encanta. De hecho, casi prefiero actuar en una serie que dirija al mismo tiempo porque puedo verlo todo. Aunque me ha llevado mucho tiempo alcanzar este lugar.