María Pujalte: "Cuando me ofrecieron a Laura Lebrel pensé que era un personaje muy moderno"

El éxito de ser una madre e inspectora de la policía con una vida corriente ha hecho que la serie sobreviva a la fuerte penetración de las plataformas de 'streaming'. Estrenada en 2009 y, pese a los largos parones en su emisión, 'Laura y sus misterios' regresa a La 1 de TVE en formato de miniserie con dos nuevos casos que la actriz María Pujalte (La Coruña, 56 años) deberá resolver en esta ficción. La cadena pública emite este miércoles (22.50) el segundo capítulo tras conseguir el liderazgo de audiencia con el episodio de estreno (casi 1,2 millones de espectadores y un 11,3% de 'share').

Os habéis convertido en la ficción más longeva de TVE.

Sí, pero con la notoriedad también y la particularidad tan curiosa de que ha habido 12 años en el medio en los que no hemos hecho nada.

Pero ahora las series no pasan de dos temporadas y se consumen en una tarde. ¿Sois una rara avis?

El milagro lo ha hecho el público. Todo este recorrido tan raro, tan poco habitual y longevo, en contraste con cómo se consume la ficción, que ya solo el verbo te da pavor, te hace darte cuenta que si estás ahí es porque la gente ha querido que siguieras. Más cuando ha habido un parón y eso no hay quién lo resista. La audiencia tiene ganas de verla, de disfrutarla y se preguntan por qué solo son dos capítulos. Es muy bonito que ocurra una cosa así porque no es nada fácil dar con algo que funcione.

En el reparto ya sois como una familia de verdad, ¿no?

Es que es así, pero no sé cómo explicarlo. Pegamos un bote cuando nos dijeron que si haríamos unos capítulos de 'Laura y sus misterios' y todos dijimos que sí. Esta serie no puede dar más señales para que haya más continuidad.

El primer capítulo se estrenó en TVE en 2009. ¿Cree que se ha ido incorporando público a la serie que no la conocía cuando empezó?

Es un caso alucinante. Es algo transversal, que yo creo que tiene que ver porque es una serie muy clásica. No es moderna ni puntera. Es una ficción de las de toda la vida, como si te estuvieras leyendo una novela de misterio y creo que es eso lo que funciona.

¿En qué punto se encuentra Laura Lebrel?

Sigue siendo la Laura de siempre. La reconozco más que nunca porque la llevo ya tantos años en la cabeza. Es un personaje muy grande. Son 15 años, le han pasado cosas en la vida y se fue a un turismo rural, pero volvió a la policía, que es lo que más le gusta. Tiene una vocación por encima de todo. Sus hijos ya son mayores. Ya tiene más de 50 años y mantiene ese instinto, unido a la experiencia que da la vida. Pero sigue siendo la Laura torpe, la que ahora no tiene ningún conocimiento de las redes sociales.

¿Cómo ha cambiado la serie en todo este tiempo?

La manera de rodar ha cambiado en estos años en España. Tiene que ver también con la proliferación de las plataformas. Entonces no sé en qué momento estábamos. Laura todavía respondía a aquellas series que primero firmaban 13 capítulos, con una duración que tenía que ver con los cortes publicitarios que tenía TVE en aquel momento. Después, los capítulos se han reducido y grabamos en localizaciones naturales.

Entonces, en España, las series de policía la protagonizaban hombres. 'El comisario', 'Los hombres de Paco'. pero llegó Laura Lebrel y lo revolucionó todo. ¿Qué pensó cuándo le ofrecieron el papel?

Pensé que me había tocado la lotería, porque leí los guiones y me parecieron estupendos. Era una madre de 40 años, normal y corriente. Que no era ningún pibón y no hay ese elemento de ligar todo el rato, que está presente siempre en la ficción. Era una madre de casa normal, pero que luego es una crack. Mirando hacia atrás, pienso que el personaje era muy moderno y poco habitual en aquel momento. Por eso y por otras muchas cosas, pensaba que la fórmula de arranque era fantástica. Antes de estrenar, nunca sabemos a priori si el público la va a querer. Eso es una lotería. Y nos quisieron desde el primer momento. La pararon en TVE, decidieron que no querían seguir con ella, pero la gente la sigue queriendo 15 años después.

La serie también tuvo su adaptación en Estados Unidos, pero la Laura Lebrel española es inimitable.

Lo que ocurrió en aquel año fue que el mercado americano compró nuestra idea y la Warner después la adaptó para mostrársela a su público. En aquel momento los éxitos españoles fueron 'Pulseras rojas' y 'Los misterios de Laura'. Se compraron otras ideas que no se ejecutaron. A mí me gusta más nuestra Laura. Me parece que ellos la llevaron más a la policía de calle y se perdió toda esa cosa novelesca.