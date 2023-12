Mercedes Milá: "A Alfonso Guerra le hacía una entrevista que lo revolcaba por el suelo"

Cuenta la insustituible Mercedes Milá (Esplugas de Llobregat, Barcelona, 72 años) que le surgió su nuevo proyecto tras charlar con su sobrina. No conocía a Lola Flores. "¿Qué les han enseñado en los colegios?", bromea la presentadora, que vuelve a La 1 de TVE tres décadas después con 'No sé de qué me hablas', un formato de entrevistas que ahonda en nuestro pasado reciente mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.

¿Qué sensaciones ha tenido al regresar a TVE?Para empezar, la sensación de estar con todos los periodistas de nuevo es como que la vida no ha pasado. Hay un punto de que este plató ya es mi casa. Sé lo que pasa aquí, y como lo sé, lo espero. Estoy tranquila. De la audiencia espero que lo siga, les interese y les divierta. Vamos a explicar cosas que muchas personas no saben. A mí los jóvenes, y también Inés Hernand, me van a dar muchas lecciones.

¿Qué ha aprendido con las primeras entregas grabadas?No mucho, tengo que decir. Es un tipo de televisión que coge de aquí y de allá y, por lo tanto, ya lo he hecho antes en cierto modo. He aprendido que es jodidísimo trabajar sin una mesa delante porque ahí siempre tenía un guion hecho por mí y ahora no tengo nada. Voy a pelo completo.

Muchos de los jóvenes que están en plató no conocen a grandes personalidades que entrevistó en el pasado, como Adolfo Suárez.Me impresiona mucho. El programa nace de una semilla pequeña, que es muy importante, pero con mucha potencia. Es una cosa que me pasó y que le trasladé a la productora. Ahí había un programa, en el que deberíamos llenar el plató de gente joven. Mi sobrina Marina me preguntaba un día quién era Lola Flores. Yo le respondí: "No me jodas que no sabes quién es". Tiene 25 años y no se puede ir por la vida así. ¿Qué les han enseñado en los colegios? Y le mandé a Google. Gustó la idea y la hemos ido enriqueciendo. Les ponemos entrevistas que hice y muchos no saben el personaje que era. Y es muy importante una cosa: en este programa se escucha.

¿Por qué cree que hay esa gran brecha generacional?No hay tiempo para todo. He preguntado y me han dicho que en los colegios se acaba la historia en la Guerra Civil. No hay nada de la Transición, y fíjate lo importante que fue y más en estos momentos, que cada uno se adueña de la Transición como le da la gana. Todos aquellos que jamás firmaron la Constitución y les importaba un bledo, ahora resulta que todos están rompiendo la Constitución. ¿Por qué? También es verdad que en las casas antes a lo mejor sí se tenía alguna conversación, pero creo que hay un momento en que se tira la toalla. ¿No saben quién es Lola Flores? Pues da igual. A mí me parece una pena.

Ahora vuelve a TVE y tendrá que estar más pendiente de la audiencia. ¿Cómo lo va a llevar?Lo voy a vivir como el culo. Vengo de Movistar Plus+ donde he estado cuatro años en paz, sin mirar si lo iban a ver o no. Aquello no tiene nada que ver con la audiencia en abierto. No tiene nada que ver con el capricho de la gente en casa de si lo pone o no pone, que lo respeto. El mando a distancia es sagrado y me parece el gran signo del resultado de nuestro trabajo. Es que no puedo comprender a las personas que dicen que la audiencia les da igual.

Política en la tele

¿Ha visto a Marta Flich como presentadora de 'Gran Hermano VIP?Muy poco. No la he visto haciendo una entrevista a un chico que esté saliendo de la casa, así que no puedo decir. Por lo demás, me parece una tía preparada, guapa y simpática.

¿Cree que ahora podría hacer la entrevista que le hizo al director general de RTVE, José María Calviño, en 1986?Probemos. Cuando lo pruebe, ya os lo diré. A mí me da mucha rabia que en este programa no nos dejen hacer política, igual que pasó en Movistar Plus+. La razón es muy clara: los grupos políticos miden sus salidas en televisión. En su día, los entrevistaba en el plató y no estábamos pendientes de si estaba equilibrado o no.