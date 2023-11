Doce famosos se quitan la ropa para sensibilizar sobre la prevención del cáncer

Sensibilizar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer. Ese es el principal objetivo de 'Desnudos por la vida', la nueva apuesta de Telecinco para la noche de los miércoles (estreno 22.50 ) presentada por Jesús Vázquez, donde doce celebridades vivirán una experiencia vital que les llevará a conocer mejor su cuerpo y sus miedos, además de dominar el arte del 'striptease', con una actuación final delante del público en un teatro en el que enseñarán sus dotes de baile y sensualidad. Todo este último espectáculo bajo la inspiración de la película 'Full Monty', según trasladaron los responsables. El formato, producido por Mediaset en colaboración con Secuoya Studios, es la adaptación española del británico 'Who bares wins', que consiguió el respaldo del público y de la crítica, incluyendo el Emmy Internacional en 2019 al mejor programa de entretenimiento sin guion.

La modelo Marisa Jara, la 'influencer' Laura Matamoros, la exvedette Jenny Llada, la periodista Samanta Villar; la colaboradora de televisión Anabel Pantoja, la cantante Soraya Arnelas, el tertuliano deportivo Cristóbal Soria, el ganador de 'Supervivientes' Bosco Martínez-Bordiú, los actores Pablo Carbonell y Nicolás Coronado, el medallista olímpico Damián Quintero y el cocinero Ramón Freixa serán los protagonistas de este nuevo programa.

Durante las cuatro entregas de la temporada, los participantes también compartirán con los espectadores cómo el cáncer les ha afectado a ellos mismos, a sus familiares o amigos y conocerán de la mano de diversos expertos la importancia de la prevención del cáncer de mama en la versión femenina y de próstata y testicular en la masculina.

Una de las más emocionadas durante la presentación del espacio ante los medios fue Jara, quien sufrió cáncer en dos ocasiones. "Sentí mucho pudor al mostrar mi cicatriz", reveló la modelo, quien explicó que, pese a las reticencias iniciales, se convenció de que era importante "dar visibilidad a la diversidad" y a mostrarse cómo es realmente. "Va a ayudar a los espectadores", incidió. En esa misma línea se pronunció Carbonell, que acudió a una revisión médica en el programa para dar ejemplo sobre lo importante que es la prevención, por ejemplo, a la hora de prevenir un cáncer de próstata. "A la gente que no se las hace por miedo les animo a dar el paso", apuntó.

Diferente

La que fuera colaboradora de 'Sálvame', Anabel Pantoja, reconoció que quedó fascinada con el proyecto. Aunque confesó que a ella no le cuesta quitarse la ropa, sí aseguró que este desnudo es diferente. "Con este programa coges conciencia", reflexionó. "El programa nos ha dejado huella para que disfrutemos del desnudo y aceptemos nuestro cuerpo. Si no te quieres tú es difícil que otro lo pueda hacer", apuntó, por su parte, Nicolás Coronado.

Asimismo, el presentador del formato, Jesús Vázquez, también señaló que se ha implicado emocionalmente en un proyecto que también ha servido para que las celebridades contaran aquellas intimidades que nunca antes desvelaron. "Yo también me he desnudado por la vida", adelantó el comunicador gallego, quien agradeció a Mediaset que le sigan confiando "programas buenísimos" después de 33 años de trayectoria profesional en el grupo de comunicación. "Estoy en un momento de mi vida en el que me pregunto que qué hago ahora. Y de repente aparece esta fantasía que no tiene nada que ver con lo que he hecho previamente. Ha supuesto todo un reto", sostuvo.

El director de Producción de Contenidos de Mediaset, Jaime Guerra, definió el formato como una perfecta unión "que juega con la emoción, la diversión y la concienciación social tan importante". "El desnudo emocional que te prepara para el desnudo físico ha dado momentos muy reales", añadió el director de Contenidos de Unscripted de Secuoya Studios, Alfredo Pérez, en una opinión que comparte también la coreógrafa de las celebridades, Sonia Dorado, quien puso en valor la valentía de "abrirse de verdad" con los demás. "Hemos compartido cosas muy tensas y personales. Pero hay un mensaje: siempre tienes a alguien; no estás solo cuando te enfrentas a la enfermedad. Siempre tienes a un amigo o un familiar", defendió.