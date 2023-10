Henneo y 42 organizaciones europeas del sector tecnológico y de medios se alían para construir un espacio de datos seguro

Después de más de dos años de trabajo de preparación, el consorcio TEMS -del que forma parte el grupo de comunicación y tecnología Henneo, como principal y único representante del sector europeo de los editores de prensa- comienza oficialmente su trabajo en el marco de una iniciativa europea líder, con la misión de construir un ecosistema resiliente basado en datos para el sector audiovisual y de los medios de comunicación.

TEMS, Trusted European Media data Space, es una iniciativa conjunta de 43 organizaciones que representan a cientos de agentes de 15 países en los sectores culturales y creativos, y tiene como objetivo concebir e implementar un espacio de datos común para el todo el sector media en Europa.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Digital Europe Programme (DIGITAL), de la Comisión Europea, y es un elemento central en la implementación de la Estrategia Europea de Datos. Con una inversión de 16,5 millones de euros, el consorcio representa un "hito" en la forma en que el sector audiovisual y de los medios de comunicación podrá compartir y extraer valor de los datos.

De esta manera, TEMS tiene como objetivo apoyar el desarrollo económico y el crecimiento futuro de los ecosistemas de medios locales y regionales en toda Europa.

Concretamente, TEMS liderará el camino para la implementación a gran escala de servicios, infraestructuras y plataformas de vanguardia. También abordará la lucha contra la desinformación, el análisis de los datos de audiencia, la mejora de los flujos de datos en la producción audiovisual y el apoyo a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y realidad virtual en el sector.

TEMS evolucionará las plataformas de medios existentes, las infraestructuras incipientes de espacio de datos y proporcionará acceso abierto a un espacio de datos común para todo el sector y sub-sectores de la industria audiovisual y de medios de comunicación. Esto contribuirá a la transformación digital y mejorará la competitividad de la industria de medios europea.

El proyecto, en la parte correspondiente a editores de prensa, lo ejecutarán sobre todo Hiberus, la tecnológica del Grupo, y Alayans, la alianza liderada por Henneo y formada por quince grupos editoriales que comparten tecnología y data para ofrecer así un mejor servicio a los anunciantes y a los editores. Hiberus, por otro lado, ya participa desde hace un tiempo en los espacios de datos de GAIA-X de los sectores de turismo y salud.

De esta manera, Hiberus y Alayans afianzan su estrategia de convertirse en referencias muy importantes entre los editores internacionales de prensa, en un proceso de expansión iniciado ya hace tiempo.

Oscar Lazaro, CEO, Innovalia

"Liderar el proyecto que dará forma al Espacio Europeo de Datos de Medios de comunicación es mucho más que una simple estrategia. Es una necesidad en un contexto donde los datos son sin duda los protagonistas. Queremos escribir la historia futura de la innovación en la era digital, generando negocios sostenibles impulsados por datos"

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, en una entrevista con Euronews

"[…] Construir estos espacios de datos puede hacer que las empresas se sientan mucho más seguras de que pueden utilizar los datos para desarrollar sus negocios y basar mucho más sus modelos comerciales en la economía digital"

Antonio Arcidiacono, director de Tecnología e Innovación de EBU

"EBU está apoyando activamente a sus miembros en su transformación digital. Estamos convencidos de que un espacio de datos para los medios facilitará el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en datos, como la inteligencia artificial, y fomentará la innovación y la colaboración a lo largo de una cadena de valor cada vez más compleja. Los espacios de datos son un elemento importante para nuestra capacidad de hacer frente a la competencia de las plataformas dominantes de Estados Unidos, cumplir con nuestras obligaciones en los campos de la información pública, el entretenimiento y la educación, y hacerlo respetando plenamente las normas y valores europeos"

El evento oficial de lanzamiento de TEMS tendrá lugar en Euskal Irrati Telebista-EITB en Bilbao el 24 de octubre de 2023. En el evento, además de presentarse el propio proyecto TEMS, habrá ponencias de Innovalia, France TV, la Comisión Europea, France-Press y EITB, entre otros. Si estás interesado en asistir, te puedes registrar aquí.

Quién forma parte del consorcio TEMS

El consorcio TEMS está coordinado por la Asociación Innovalia y reúne a los siguientes socios (en orden alfabético): 1001 Lakes OY, ACATECH - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Agence France-Presse, APA - Austria Presse Agentur (APA-IT, APA-DeFacto), Arctur, Asociation para el Desarrollo de la Economia del Dato (BAIDATA), Athens Technology Center Anonymi Viomichaniki Emporiki Kai Techniki Etaireia Efarmogon Ypsilis Technologias, CAP Digital, Comite International des Telecommunications de Presse-Agentur, Commission Superieure Technique de l’Image et du son CST, Consultores de Automatización y Robótica, Cultural Broadcasting Archive, Verein zur Förderung Digitaler Kommunikation, Dawex Systems, De Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie NV, DPA - Deutsche Presse-Agentur GmbH, EBU - Union Europeenne de Radio Television, EITB Media SA, Engineering - Ingegneria Informatica SPA, Europese Culturele Stichting, Fincons Group AG, France Télévisions, Henneo Media SA, Ikonomedia AD, Institut national de l’audiovisuel (INA), International Data Spaces EV, ISAN International Agency, Media City Bergen, Media-IO, Orange Business Services, Panodyssey, Procirep (Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision), Schickler Unternehmensberatung GmbH, Sociedad de Proyectos para la Transformation Digital SA, Software Quality Systems SA, Startin’Blox, Swiss TXT AG, The Netherlands Institute for Sound & Vision, WAN-IFRA World Association of News Publishers