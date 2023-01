Fernando de Yarza: “El buen periodismo no solo es posible, sino también viable”

El presidente del grupo Henneo y de la asociación de editores internacional Wan-Ifra, Fernando de Yarza, ha sido este jueves el protagonista de una nueva edición del Foro Nueva Comunicación, organizado por Nueva Economía Fórum y Telefónica, donde ha compartido las características que, desde su experiencia, son inherentes al mundo de la comunicación actual: periodismo de calidad, tecnología, apuesta audiovisual y alianzas. Cuatro “palancas” asociadas a los valores “y principios sólidos” de la compañía y en las que el grupo Henneo se ha apoyado en los últimos años para cuadruplicar las ventas en 2022 respecto a 2007, y que no solo le han permitido dar el salto nacional, sino pasar en la última década de 250 empleados a más de 3.000, con el propósito de superar los 5.000 en solo dos años. Un reto que De Yarza ha considerado factible ya que, en sus palabras, la trayectoria de Henneo demuestra que “el periodismo no es solo posible, sino también viable”.

En este sentido, ha insistido en cómo los principios fundacionales de HERALDO DE ARAGÓN, empresa con la que nació el grupo hace ya 127 años, siguen hoy “plenamente vigentes” y hoy se transmiten también con la ayuda de las nuevas tecnologías, a través de empresas del grupo como Hiberus o el proyecto Alayans, un hub de servicios digitales y publicitarios que está exportando a todo el mundo.

El encargado de presentar al editor de 20minutos ha sido José Joly Martínez de Salazar, presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI) y del Grupo Joly, que ha calificado la biografía del ponente como una historia “de aciertos” dentro de un grupo del que ha destacado su “antigüedad, su independencia, su profesionalidad y su diversificación”. “Fernando lidera la quinta generación de su familia y une en su persona las principales que definen a los mejores editores”, ha dicho Joly, quien ha subrayado de los medios de Henneo “su periodismo serio y riguroso al servicio de sus lectores”.

"Pensamos que hay que tratar a nuestros lectores con respeto, ofreciéndoles herramientas para que sean ellos, libremente, los que formen sus propias opiniones, nunca imponerlas"

Recogiendo el guante, Fernando de Yarza ha hecho en su intervención una encendida defensa de los grupos editoriales centenarios que, en su opinión, han sorteado mejor las dificultades para convertirlas en “herramientas de crecimiento” frente a los problemas que han surgido entre los accionistas de otras grandes compañías. Ahondando en esta idea, ha recordado que Henneo es un un grupo familiar en sexta generación, que nace en Zaragoza en 1895 con Heraldo de Aragón, que sigue en el podio de los periódicos regionales 127 después, y que en los últimos 83 solo ha tenido presidentas mujeres. “Y dos de nuestras cuatro cabeceras también las dirigen mujeres”, ha destacado.

Desde su Aragon natal, donde también publican el Diario del AltoAragón, líder en su provincia, Henneo decidió dar el salto a Madrid hace 8 años, con la compra de 20minutos, que ha encabezado durante varios meses el ranquin de audiencia digital en la categoría de información general, y Lainformación, consolidado entre los principales diarios de economía y finanzas del país. Todos ellos, siguiendo una máxima: “Un esfuerzo ingente por reinventarnos y siempre manteniendo una profunda vocación de servicio publico allá donde operamos”, ha subrayado.

Momentos antes del inicio del foro. Jorge París

Tras el afianzamiento de su apuesta, Fernando de Yarza también ha querido destacar el “orgullo, honor y responsabilidad” que le ha supuesto presidir Wan-Ifra, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, avalado por su antecesor en el cargo, Michael Golden Sulzberger, vicepresidente del New York Times, y que permitió celebrar el pasado año el congreso mundial de la Asociación en Zaragoza. De Yarza ha agradecido al rey de España que inaugurara esta cita con un discurso “histórico” sobre la libertad de prensa tras el cual quiso conversar durante más de una hora con ponentes de todas las partes del mundo. Este acontecimiento congregó el año pasado a un millar de editores, ejecutivos y periodistas llegados de más de 70 países. Fruto de estos encuentros, Henneo emprende ahora una expansión internacional gracias a alianzas estratégicas y la constitución de empresas compartidas con los principales medios de Sudamérica, unidas a las oficinas ya operativas en Milan, Londres, Miami y Múnich. Un crecimiento que se emprende, en palabras del zaragozano, “con los pies en el suelo, siempre con humildad”.

“Henneo es un grupo editor centenario que huye del frentismo -ha declarado el también presidente de Wan-Ifra-. Y pensamos que hay que tratar a nuestros lectores con respeto, ofreciéndoles herramientas para que sean ellos, libremente, los que formen sus propias opiniones, nunca imponerlas”. Por este motivo, De Yarza ha vuelto a reeditar su compromiso con los valores que han sustentado el grupo editorial desde su nacimiento, como un grupo “transversal e independiente”, pero nunca neutral. Así, el editor ha manifestado, que Henneo “no quiere ni puede ser neutral” en la defensa de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los derechos sociales que tanto han costado alcanzar y que deben protegerse, así como en la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad.

En este último punto se ha detenido especialmente en la obligación de proteger la educación especial tal y como la conocemos, por lo que ha conminado a los presentes a acompañarle en la lucha contra la última ley educativa, que recoge propuestas para matricular a alumnos con capacidades distintas en centros ordinarios. Y como orgulloso padre de tres hijas, la última de ellas -“la joya de la familia”, en sus palabras- con parálisis cerebral, se ha mostrado especialmente satisfecho por la puesta en marcha de Capaces, el primer periódico sobre discapacidad y enfermedades raras que se lanzó el año pasado dentro de la cabecera de 20minutos, puesto en marcha junto a Pilar de la Granja y que ha supuesto todo un éxito de audiencia gracias a la calidad de la propuesta.

Fernando de Yarza, durante su intervención en el Foro Nueva Comunicación, este jueves en Madrid. Heraldo

Fernando de Yarza no ha eludido la crisis de los medios de comunicación que llegó de la mano de la universalización de internet. En su opinión, fue un “error mayúsculo” que no se llegara a vislumbrar antes la crisis y que no se abordara un proceso de consolidación que hubiera permitido, “al menos, un par de grupos de peso y dimensión internacional”, de lo que culpa no solo a los propios editores, sino a los distintos Gobiernos de los últimos 20 años que no lo facilitaron.

En cualquier caso, y a diferencia de otras voces del mundo de la comunicación que extienden “incomprensiblemente profecías apocalípticas sobre la muerte de la prensa”, el presidente de Henneo se muestra optimista sobre el futuro del periodismo de calidad en todos los formatos. De hecho, en sus palabras, y utilizando un símil deportivo, De Yarza ha considerado que “hay partido” y que quedan “muchas historias que contar”.

En su discurso, ha tenido unas palabras especiales de agradecimiento para toda su familia, empezando por su padre, Fernando de Yarza, "un ejemplo de entrega, generosidad y compromiso", y por su tía Pilar, de quienes ha recordado que, cuando quiso adentrarse en el negocio familiar, le enviaron a la distribuidora para hacerse cargo del reparto del HERALDO. Un destino que, reconoce, le permitió conocer a trabajadores de rotativa y de cierre a los que agradece su "profundo sentido de pertenencia" y su ardua labor para llevar el periódico a los domicilios de los suscriptores.

También ha elogiado a su hermano Íñigo, de quien ha destacado que ha conseguido los mejores resultados de la historia de la compañía en su primer ejercicio completo como consejero delegado de Henneo, y a su hermana Paloma, presidenta de Heraldo, a la que ha definido como "su gran apoyo".

En el acto, celebrado en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, Fernando de Yarza ha estado acompañado por su padre y sus hermanos, y también por personalidades del mundo de la política como la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor; la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas; los presidentes del Gobierno de Aragón y de Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page; dirigentes del PP como Pedro Rollán; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; el presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, así como las candidatas del PP y el PSOE al Consistorio zaragozano, Natalia Chueca y Lola Ranera. También han asistido el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano y la directora Global de Comunicación de Telefónica, Eva Fernández.

Por parte del grupo Henneo, han estado presentes, entre otros, Miguel Ángel Liso, director editorial de Medios de Henneo; el director de Desarrollo de Negocio, Ignacio Martínez de Albornoz; Sergio López, director general de Hiberus; el director de Alayans Media, Joan Alegre; así como de los directores de HERALDO, 20Minutos y Lainformación: Mikel Iturbe, Encarna Samitier y Fernando Pastor.