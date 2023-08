Edu Soto: "Soy bastante cuadriculado aunque no lo parezca"

Ambos se conocieron trabajando para Andreu Buenafuente y ahora unen su amistad para un nuevo formato televisivo. El actor Edu Soto (Mataró, Barcelona, años) protagoniza junto a su amigo, el también intérprete David Fernández, el programa 'Dos de los nuestros', la nueva apuesta de Cuatro (esta noche a las 22.50 horas) en la que emprenden el viaje de sus vidas en busca de la felicidad perdida a bordo de una furgoneta, que les llevará a acercarse en diferentes enclaves de nuestro país a realidades hasta ahora desconocidas para ellos.

¿Cómo surgió su amistad con David Fernández?Lo conozco en el primer casting que hago en mi vida en televisión, que es para la productora El Terrat y donde empezamos en Buenafuente. Desde entonces hasta hoy, es uno de mis mejores amigos y casi familia. Abandoné la productora y me fui a Madrid. David y yo dejamos de vivir ese día a día que es tan agradable trabajar con alguien con quien te entiendes tan bien. Y con este nuevo programa en Cuatro por fin volvemos a trabajar todos los días en grabaciones bastante maratonianas, pero que a su lado son gloria bendita.

¿Qué ha descubierto de su amigo que hasta ahora desconocía?Que es posible congelar, entre comillas, una amistad y veinte años después recuperarla. Con David me he visto muchas veces. Con otros grandes amigos incluso ese día a día tan intenso se hace pesado, pero con David es todo lo contrario. A él lo tendría en la mesita de la cocina, sentadito para hacer uso de su buen rollo constante y su buen humor tan maravilloso todos los días.

¿A quién se le ocurrió la idea del programa?Primero hablo con la productora Fremantle porque les propongo un formato. Llevaba un tiempo que en la tele no hacía demasiado y de repente me dio por pensar en si podía aportar algún proyecto. De repente, se me ocurrió una idea que es muy cercana al resultado final de 'Dos de los nuestros'. Empezamos a tejer esta historia y, al final, aparece el nombre de David. Ha salido un traje a la medida y un programa que nos apetecía hacer a todos.

Este tiempo de jornadas largas de rodaje, ¿también le ha permitido conocerse mejor a sí mismo?Creo que todo lo que haces al final es para un aprendizaje personal también. Ha sido un programa muy de pareja, en el que David y yo estábamos juntos desde que nos levantábamos hasta dormir. Es una experiencia en pareja más que una personal.

¿En vacaciones el gusta viajar o quedarse en un lugar?Soy bastante cuadriculado aunque no lo parezca. Me lo dice mi mujer a menudo. Estuve en Mallorca y voy a los mismos sitios que visité hace tres años en lugar de conocer lugares nuevos. Me gusta repetir en los sitios que me han aportado algo agradable y me han gustado. De todas maneras, ahora mismo, teniendo a un niño de tres años y a una niña de uno, no me cabe mucha movilidad. Todas las locuras de viajar constantemente ya han acabado hasta que los hijos vayan a la universidad.