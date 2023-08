José Mota: "Cuando estoy serio piensan que no soy el José Mota que conocen"

Con un formato algo distinto al habitual, pero sin perder la esencia, el cómico José Mota (Montiel, Ciudad Real, 58 años) regresa a La 1 de TVE con su propio programa de humor. 'José Mota Live show', que emite la cadena pública este jueves a las 22.35 horas, apuesta por la imprevisibilidad de la comedia con un espacio que presenta junto a Patricia Conde y en el que recibe en plató a distintos invitados. En sus dos primeras entregas, el 'show' fue líder de audiencia y la opción favorita de los espectadores en 'prime time'.

¿Se lleva mejor con humor el no tener vacaciones?El humor nos ayuda a desconectar. Lo hagas tú, lo recibas de otro o simplemente seas cómico pasivo, da igual. La comedia es maravillosa. Es la lavadora que lo limpia todo. No se me ocurre mejor compañero que el humor.

¿Por qué cambia su formato habitual de 'sketches' por uno en plató con más improvisación?Cambia la forma en la que entregas el humor a la gente, de una manera más inmediata. Es como un juego, los invitados vienen a jugar, a divertirse, a pasarlo bien. Este programa es otra cosa. El fondo es el mismo, es la comedia. Aquí prima lo inmediato sobre lo excesivamente elaborado. Yo me he preocupado toda mi vida de cuidar cada gag, que todo tuviera carácter y acabado de serie de ficción. Y precisamente porque llevo muchísimos años haciendo eso, me apetecía también proponer otra cosa con compañeras como Patricia Conde o Susi Caramelo.

¿Va a recuperar a sus personajes más míticos?A ver, en principio no lo contemplo. Pero bueno, si se propone algo con el equipo creativo que pueda dar pie a algún personaje. Está todo vehiculizado para que ocurra aquí de la manera más fiel a lo que es un programa. Un formato de humor en directo, lo que pasa es que será un falso directo en el que intentaremos grabar del tirón.

¿Cómo ve el estado actual de la comedia?¿Es más difícil hacer comedia? Puede que sí, pero yo creo que la comedia se abre paso siempre. Es que yo no entiendo la vida sin humor. Pero no porque no haya cómicos profesionales que nos hagan la vida un poquito más feliz, me refiero a la comedia como compañero de viaje de cada uno de nosotros, y creo que es consustancial a la propia vida. El humor nos salva, es la tabla de salvación a la que acudimos para restarle importancia a lo que nos agrede en el día a día. La comedia es necesaria para vivir, es parte de la grandeza al ser humano. Cumple una labor social absolutamente impagable. Es un regalo caído del cielo. Cuando naces tienes dos piernas, dos brazos y la comedia también como compañera.

¿En la calle respetan su individualidad o siempre le piden que sea gracioso?Hay una anécdota que cuento muchas veces. Estaba en el supermercado comprando naranjas y al pedir un kilo, una señora me dijo: 'Pensaba que eras más gracioso'. ¿Cómo quiere que pida las naranjas? ¿Bailando rap? (risas). Siempre me han visto riendo, de modo que cuando me ven serio piensan que no soy el José Mota que conocen. La gente suele ser muy cariñosa conmigo, no tengo el más mínimo problema.

Entre sus nuevas imitaciones está la de Joaquín, el del Betis. ¿Le ha pedido algún consejo?Me lo encontré en una fiesta y me dijo: 'Pisha, no veas la que me liaste en Navidad'. Es un tío hipercariñoso y tiene un sentido del humor bárbaro. Es tal como lo ves. No me llevé una sorpresa, porque me imaginaba que era así y coincidió con lo que esperaba.

¿Algún político le ha comentado sus imitaciones?Sí, María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo, o Rubalcaba, que ya no está. Rajoy también. He estado con ellos en diferentes sitios y me ha llegado el 'feedback'. Con De la Vega puedo contar una experiencia, en la que estaba con mi padre en el hospital y recibí una llamada de un teléfono largo. Lo descolgué y era su secretaria, diciéndome que ella quería hablar conmigo. Creía que era una broma y se lo comenté. La atendí y fue muy amable.

¿Ha empezado a preparar el especial de Fin de Año?Tengo ideas en la cabeza. He estado hablando ya con el coordinador de guion para empezar a darle vueltas y estuvimos tirando un par de ideas. Hay que empezar ya.