José Luis Perales, tras los rumores sobre su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

El compositor español José Luis Perales, autor de temas muy conocidos como 'Un velero llamado Libertad', 'Te quiero' o '¿Y cómo es él?', ha tenido que responder a los rumores sobre su supuesto fallecimiento, después de que varios medios internacionales afirmaran que el compositor había muerto a los 78 años de edad.

Varias cuentas de Twitter y portales conocidos por la difusión de 'fake news' han causado alarma en Cuenca por informar de la muerte del cantautor conquense José Luis Perales, extremo que Europa Press ha podido desmentir de fuentes cercanas al cantante.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el compositor que reside en Castejón sigue vivo y no ha fallecido de un infarto como han publicado estas cuentas, la mayoría de ellas vinculadas a páginas web de Sudamérica.

Las redes sociales habían enloquecido con este anuncio, hasta el punto de que José Luis Perales se ha convertido en 'trending topic' la noche de este lunes. Los tuiteros ya habían comenzado a hacer sus pequeños homenajes cuando el propio Perales ha decidido acallar los rumores él mismo y ha salido al paso a través de un vídeo en Twitter en el que, desde Londres, afirma: "Estoy más vivo que nunca".

"Hola amigos, os hablo desde Londres", comienza el compositor en el clip grabado desde la calle de la capital británica. "He pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente, nos encontramos con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto", explica José Luis Perales, atónito. "La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España", continúa con una sonrisa en la cara.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Por último, concluye: "Gracias a todos los que habéis preocupado por saber si era verdad esta cosa. Que estamos muy bien, se acabó".