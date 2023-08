Disney+ sigue la estela de Netflix y también perseguirá las cuentas compartidas 

Meses después de que Netflix comenzara a tomar medidas contra las cuentas compartidas, parece que Disney+ seguirá los mismos pasos de su competidor. Durante la última reunión de beneficios de Disney, el CEO de la compañía, Bob Iger, reveló que actualizarán sus términos y condiciones para abordar el intercambio de contraseñas en 2024.

"Estamos buscando formas de abordar el uso compartido de cuentas y cuáles son las mejores opciones para que los suscriptores de pago compartan sus cuentas con amigos y familiares", declaró Iger, tal como recoge ComicBook. "Más adelante, este año, comenzaremos a actualizar nuestros acuerdos de suscripción con términos adicionales y nuestras políticas de uso compartido, e implementaremos tácticas para impulsar la monetización en algún momento de 2024", añadió.

Por el momento, Iger no ha desvelado qué medidas tomarán. En la misma reunión, Iger también reveló que tanto Disney+ como Hulu aumentarán los precios de su suscripción mensual. "Ya tenemos la habilidad técnica para monitorear las cuentas compartidas. Y no os voy a dar un número específico, excepto para decir que es significativo. Pero no sabemos, hasta que nos pongamos a trabajar, cuánto del intercambio de contraseñas que eliminemos se convertirá en un crecimiento de suscriptores. Obviamente, creemos que habrá algunos, pero no vamos a especular. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en el calendario de 2024 abordaremos este problema", añadió.

Suscripción con anuncios a 5,99 euros al mes

Disney+ anunció además la llegada a partir de noviembre de un nuevo plan de suscripción con anuncios con precio de 5,99 euros al mes. El nuevo plan Estándar con anuncios estará disponible a partir del 1 de noviembre, junto con otras dos ofertas de suscripción Estándar y Premium, en los siguientes países: Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, España, Noruega, Suecia y Dinamarca. En España, Disney+ cuesta 8,99 euros al mes y 89,90 euros al año en su plan Estándar sin anuncios que permite la reproducción simultánea en dos dispositivos. El plan Premium, que permite cuatro reproducciones simultáneas contenidos en 4K UHD, tiene un costo de 11,99 euros al mes y 119,90 euros año. Actualmente la plataforma permite compartir las cuentas, ofreciendo descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos y hasta 7 perfiles. Los subscriptores actuales mantendrán su suscripción actual, que pasará a ser Premium, y tendrán la opción de cambiar al plan Estándar o al plan Estándar con anuncios.

Netflix fue el primer servicio de streaming en poner freno a las cuentas compartidas y comenzó a tomar las primeras medidas a principios de 2023. Desde que se implementaron los nuevos planes de Netflix, la compañía afirma que ha ganado cinco millones de suscriptores.