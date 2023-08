Virginia Díaz: "Con un día un gris, pongo una canción, lloro y descargo"

Virginia Díaz es la presentadora de 'Cachitos de hierro y cromo', una excursión semanal a ese pozo sin fondo que es el archivo musical de RTVE y que tiene la virtud de ser uno de los programas más comentados en las redes en plena resaca de Nochevieja. Más allá de 'Cachitos...', Díaz es una experimentada periodista musical de gustos eclécticos que cada día dirige '180 grados' en Radio 3.

¿Va con la música a todas partes?

Sí, tengo la suerte de poder dedicarme profesionalmente a ello. Ha sido mi pasión desde pequeña. Cuando nos daban la paga de fin de semana, iba con mi hermana a comprar un montón de vinilos que guardé como oro en paño. Me pongo música para correr, ducharme, poner la lavadora, conducir. Me encanta.

Dígame una canción representativa del momento que vivimos.

Pues 'La Toscana', de Veintiuno, una canción que habla de robar a los que nos roban, que invita a que salgamos en los papeles y nos escapemos a la Toscana.

¿La fórmula de 'Cachitos...' es nostalgia y humor?

No es nostálgico, 'Cachitos...' no defiende que cualquier tiempo pasado fue mejor. El programa rescata la memoria y el archivo de TVE. Sacamos actuaciones que de otra manera no se volverían a ver.

¿Es tan grande como se dice el archivo de TVE?

Es enorme, un patrimonio nacional exquisito. Me consta que cuando los documentalistas van a buscar vídeos para 'Cachitos...', a veces se encuentran con cosas que ni siquiera sabían que existían.

Y eso que algunas veces las cintas VHS se reutilizaban.

Sí, pasaban esas cosas. Se usaba una cinta para grabar otra actuación y se borraba el contenido original. Date cuenta que hubo una etapa en TVE se llegaron a emitir hasta 15 programas de música.

¿Podría explicar su vida como si fuera una banda sonora?

Cuando era muy pequeñita e íbamos en coche con mis padres, escuchaba muchísimo a ABBA y Boney M. En mi época de comprar discos mi grupo favoritos era Radio Futura. Al llegar a Madrid desde mi pueblo, Pedro Bernardo (Ávila) para estudiar, con 15 o 16 años, ponía siempre El Último de la Fila. En la universidad, como era muy malasañera, me gustaba muchísimo Pearl Jam, más incluso que Nirvana. Del britpop me quedo con el primer disco de Oasis. De cuando empecé a salir con la que es ahora mi pareja, elijo el segundo disco de Coldplay, 'A Rush of Blood to the Head'. El nacimiento de mi primera hija lo asocio con The Sunday Drivers, y el de mi segunda hija con Royal Blood.

Presenta además '180 grados' en Radio 3. ¿No llega un momento en que la música le satura?

¡Qué va! Presentar '180 grados' es mi válvula de escape diaria. Si algún día estoy triste, se me olvida en la hora que dura el programa. Me levanto a las 6.40, llego a la radio y empiezo a buscar canciones para el día. La radio es pura magia. Disfruto más con ella que con la tele.

¿Hay alguna persona en su vida que haya sido un mentor para usted?

Sí, Paco Pérez Bryan, que fue quien inventó los conciertos de Radio 3. Hubo un momento en el que la presentadora ya no podía seguir, de modo que hice un 'casting' y lo superé, y eso que era pavísima. De él aprendí muchísimas cosas, le considero de la familia.

¿Es de lágrima fácil? ¿Qué le hace llorar?

De lágrima muy fácil, muy fácil. Si tengo un día un poco gris. me pongo una canción, lloro y descargo. No creo que quienes lloramos seamos débiles.

¿Qué tiene Pedro Bernardo, su pueblo, para que sea una cantera de periodistas televisivas tan importante, como Elena Sánchez, Paula Sainz-Pardo, usted...?

Hay más, pero son menos visibles. Elena y yo somos vecinas, vivimos casa con casa. Nos llevamos cinco años de diferencia y cumplimos años el mismo día. Paula es más joven. Y las tres estamos superenamoradas de nuestro pueblo, sentimos verdadera pasión por él.

Su pueblo ha sido devorado ya varias veces por las llamas. ¿Qué o quién es el culpable de que se queme el monte?

La falta de gestión forestal. La manera de apagar los incendios en verano es prevenirlos en invierno, lo cual no da votos.