Cristina Tárrega: "Leo las críticas si son constructivas, pero los ‘haters’ y la rumorología no me interesan"

Asuntos de familia, esclavos de la imagen e infieles por naturaleza son algunos de los temas que vertebra cada entrega de ‘La vida sin filtros’, el programa que presenta Cristina Tárrega los sábados por la noche (22:00 horas) en Telecinco y donde está acompañada por un plantel de colaboradores que aportan su particular punto de vista.

La periodista regresa así a la pequeña pantalla con un proyecto en el que predomina la imprevisibilidad de testimonios anónimos con los que intentarán sorprender, entretener y conmocionar al espectador. El formato registró esta semana su récord de audiencia, con un 10,6% de cuota de pantalla y 800.000 seguidores.

¿No le asusta la imprevisibilidad del formato?

La tele produce vértigo y si no sabes lo que te va a pasar, pues un poquito más. Ha sido muy emocionante, como tirarte en parapente. Es un formato que te provoca mucho respeto a la hora de conducirlo. Siempre confío en mí misma, considero que tengo seguridad y bagaje profesional tras trabajar en la radio, la tele y la prensa. Con esa premisa he presentado. Llevo toda la vida currando en la tele y cuando aparece una cosa nueva, intentas sacarla adelante porque tienes experiencia.

Dice que ‘La vida sin filtros’ es el proyecto de su vida. ¿Qué tiene de especial?

Porque es un ‘entertainment’ con testimonios. Está el protagonista frente al espectador y pasan cosas muy diferentes. No es un proyecto típico ni tópico, es algo que no se ha visto en la televisión. Era algo que me llamaba la atención. Siempre que me preguntaban por el proyecto que quería hacer en pantalla, respondía conducir algo diferente, que estuviera pegado a la actualidad.

¿Echaba de menos la naturalidad del espectador que nunca pisó la televisión?

Echaba de menos que esas personas anónimas tuvieran su lugar. Nosotros somos los que estamos contando cosas siempre en la tele y echaba de menos darle ese lugar al espectador… Ese protagonismo para que su vida formara parte de nosotros.

¿Cuál es el secreto para saber escuchar a la gente?

Cuando tú hablas con alguien, lo primero que tienes que hacer es estar. No estar en primera persona, sino estar de verdad. La diferencia es muy grande entre escuchar y oír y ellos tienen que detectarlo. Parece lo mismo, pero son dos palabras diferentes. Si ves el significado de las dos palabras, viene la esencia de lo que es el programa. Yo escucho y ellos sienten que de verdad les estoy prestando atención. Me focalizo en ellos. Por la vida no puedes pasar haciendo como que estás con una persona sin estar. O estás o no estás. O entras o sales. Al final, el problema de los testimonios del programa es el problema de todos. Los que vienen no tienen las dificultades de Tamara Falcó. Tienen algunas parecidas, pero no están pensando en el traje de una boda.

¿Le gusta más hablar en televisión con personas anónimas o famosas?

Los anónimos son personas que entran sin filtros, que se muestran tal y como son, sin ningún tipo de preparación. No tienen detrás una agencia de comunicación, de marketing o de posicionamiento de SEO. Y eso es lo importante.

¿Qué tal lleva las críticas? ¿Les presta atención?

Claro que sí. Me importan mucho. Lo que he hecho es acercarme a la calle y escuchar lo que la gente dice sobre el programa o la vida en general. Y la verdad es que hasta ahora tengo comentarios de sorpresa. Les está gustando y bajo ese sentido me guío. Luego tengo un grupo de profesionales, que son la gente de la cadena, que está pendiente de lo que vamos grabando y emitiendo. Las críticas las leo si son constructivas, pero los ‘haters’ no me interesan y la rumorología tampoco.

Ha compartido mañanas con Ana Rosa Quintana, ¿se va a mudar con ella a las tardes de Telecinco?

Tengo mi trabajo en Unicorn Content (la productora) y hasta ahora me ha ido bien. En septiembre estaré trabajando, por supuesto, pero no te puedo decir dónde porque, sinceramente, no lo he hablado todavía.