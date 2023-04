Bárbara Rey narra el maltrato que vivió con Ángel Cristo: "Venía a mi casa y me violaba"

La docuserie de Bárbara Rey, 'Una vida Bárbara', se ha convertido en un éxito de audiencia cada miércoles. En el último programa, la actriz se abrió al completo y narró los malos tratos que sufrió a manos de su exmarido Ángel Cristo, con episodios que nunca antes había llegado a confesar en público.

Aunque al principio todo parecía idílico para la pareja, pronto la relación se transformó en un infierno, según narró la 'vedette'. El domador llegó a serle infiel en varias ocasiones mientras, al mismo tiempo, daba muestras de sus celos. Fue en 1988 cuando Bárbara vivió el peor año de su matrimonio. "Fue terrible, no quería que me tocara", confesó frente a las cámaras. "No quieres que te toque yo, que te gustan los que te pagan", le decía él. "Yo me callaba y me quedaba en la esquina y bueno, que me tocara con tal de que no me hiciera más daño", narró la actriz.

Uno de los días más duros que recuerda fue cuando Ángel Cristo, con el que ya estaba en trámites de divorcio, se presentó en el colegio de sus dos hijos, donde también se encontraba Bárbara. Aunque los dos niños le pidieron a su madre que se marchara: "Papá te va a matar", le dijeron. La actriz, sin embargo, se quedó en el centro escolar pensando que rodeada de padres, profesores y alumnos Ángel no se atrevería a hacerle daño. La famosa foto de Barbara Rey con collarín fue a raíz de aquel día. Según su versión, su exmarido la metió en una sala y le dio un golpe que la dejó varios días malherida. Hubo varios testigos y, sin embargo, nadie dijo nada, algo que echó en cara en el programa. "Nadie nadie, nadie, por si me estáis viendo, del colegio, directivos, profesores, profesoras, nadie me ayudasteis", dijo.

En otras ocasiones, denunció que el domador se presentaba en casa de Bárbara cuando ya estaban separados y la forzaba a mantener relaciones sexuales. "Aparecía cuando le daba la gana y me insultaba. Estaba separada y me violaba. Escupiéndome en la cara y llamándome puta", confesó entre lágrimas.

Aseguró que fueron varios los episodios de maltrato, aunque los que más le dolieron a Bárbara fueron los psicológicos. Relató cómo el domador la insultaba constantemente y la menospreciaba, llegándole a decir: "No vales para nada" o "me avergüenzas". También explicó cómo la encerraba, la aislaba de sus seres queridos, lo cual llevó a Bárbara a vivir algunos de "los peores años de su vida". Sus amigos, Chelo García Cortés y Raúl Arévalo, confirmaron todas las palabras de la actriz.