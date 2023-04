Egipto, en pie de guerra contra Netflix por una Cleopatra negra

Un avance promocional en formato tráiler de algo más de dos minutos ha provocado un terremoto social y político en Egipto. El próximo estreno del docudrama 'Queen Cleopatra' ('Reina Cleopatra'), previsto para el 10 de mayo en Netflix, con la actriz negra Adele James interpretando a la soberana, tiene visos de convertirse en uno de los asuntos más polémicos del momento. La idea de mostrar las supuestas raíces africanas de la gobernanta y su entorno familiar ha enfurecido a los egipcios, cuyas protestas por supuestamente distorsionar la historia amenazan incluso pidiendo la suspensión y prohibición de la plataforma en el país árabe.

La cuestión llegó a la Fiscalía con la presentación de una denuncia por parte de un abogado, que exigía "acciones legales serias" contra Netflix y reclamaba el bloqueo de la plataforma en Egipto. Según los argumentos del letrado, recogidos por el medio local The Egypt Independent, lo mostrado en el tráiler "contradice los valores y principios islámicos y sociales, especialmente los egipcios", además de "promover el afrocentrismo" lo que, a su juicio, provocaría borrar la identidad egipcia.

En parecidos términos también se abrió una recogida de firmas (posteriormente fue eliminada) en Change.org acusando a Netflix de "falsificar la historia". Consiguió el apoyo de 85.000 firmantes. Además, una diputada en el Parlamento reclamó medidas al primer ministro, Mostafá Madbuli, para que tomara cartas en el asunto y prohibiera la plataforma en el país.

Por su parte, la protagonista del docudrama, Adele James, expresó en redes sociales que no toleraría ningún tipo de insulto o descalificación racista. "Si no te gusta el 'casting', no veas el programa", indicó en un mensaje en Twitter, donde apeló a debatir sobre la figura de Cleopatra con expertos.

Bajo la producción ejecutiva y narración de Jada Pinkett Smith, esposa del popular actor Will Smith, 'Queen Cleopatra' es un docudrama de cuatro episodios basado en la figura y vida del reinado de Cleopatra VII, entre el año 51 y 30 a.C. Según la propia plataforma, fue "una mujer poderosa e incomprendida en el mundo", cuya "atrevida belleza" y sus romances "llegaron a eclipsar su verdadero activo: su intelecto". Se trata de la continuación de una saga que estrenó la plataforma este año bajo el título de la serie 'Reinas de África', dedicada a las monarcas del continente.

Guiño a la raza

Desde la plataforma defienden que la decisión creativa de elegir a James "es un guiño a la larga conversación sobre la raza de la soberana". Asimismo, los productores aclaran que el proyecto tiene la intención de "desvelar las historias ocultas de mujeres poderosas del pasado" y, en el caso de Cleopatra, "aunque el origen étnico no es el tema central" de la producción, sí que se han querido "reflejar las teorías" sobre su posible ascendencia y "la naturaleza multicultural del antiguo Egipto".

Y es que, la raíces de la conocida por sus enemigos como 'la víbora del Nilo' ha estado en cuestión entre los historiadores. Mayoritariamente, se ha considerado que sus orígenes familiares proceden de Grecia y era rubia, mientras que otros estudios apuntan a que la madre de la reina tenía "un esqueleto africano".