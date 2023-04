Anne Igartiburu "Aprendí a ponérselo fácil a la gente y a ser agradecida"

El nombre de la presentadora sorprendió a muchos cuando se anunció su fichaje por 'Tu cara me suena'. Anne Igartiburu (Elorrio, Vizcaya, 54 años) es una de las participantes de la nueva edición del concurso de imitaciones que emite Antena 3 los viernes por la noche (22:00 horas), una labor que compagina con la conducción de 'Corazón' (TVE) los fines de semana y otros proyectos en las televisiones autonómicas.

La comunicadora recuerda con cariño cómo la gente hablaba de ella tras anunciar la cadena pública que no presentaría las Campanadas. “Trabajar con Ibai Llanos en Twitch fue la caña “, confiesa.

De presentar a cantar e imitar sobre un escenario. ¿Le impone salir de su zona de confort?No, para nada. Quizás lo más curioso fue ver una luz roja y ponerme en perfil de presentadora. Entonces, lo más complicado ha sido que, en lugar de ser yo la que narre el cuento, he pasado a formar parte de ese cuento. Ha sido chulo, pero no me ha costado, sino todo lo contrario. Participar en 'Tu cara me suena' lo considero un regalazo.

¿No le costó aceptar la invitación del programa?No, no. La llamada para proponerme participar en 'Tu cara me suena' coincidió con la noticia de que nos quitaban 'Corazón' (TVE) en su emisión diaria. Estaba en el mismo camerino de Prado del Rey cuando recibí la llamada. Yo les dije que sí, que esperara a mirar las fechas y tal. Soy fan del programa, sobre todo mis 'peques' en casa.

Sí le hemos visto cantar en 'Telepasión', pero aquí tendrá que actuar en directo.Es completamente diferente. En 'Tu cara me suena' coges el micro, bajas las escaleras y lo que salga no se repite. No puedes parar. Es sonar la canción y cantar. En 'Telepasión' grabas y luego meten las voces.

¿Qué le ha aportado a nivel personal participar en 'Tu cara me suena'?Lo que me llevo de este programa es, precisamente, la parte personal. Disfrutar con el 'todo está bien'; que no pasa nada. Mucha gente me decía que siempre me veía haciendo el mismo registro y me pedían que hiciera más cosas. El espectador recoge lo que tú le das y yo les he ofrecido 'Corazón', '¡Mira quién baila!, las Campanadas y, ahora, pues van a ver otras cosas. Voy a estar agotada, dubitativa, vulnerable, disfrutona y gamberra.

¿Cuánto tiempo le dedica a prepararse las imitaciones?Nos dan el personaje y la canción en la gala que grabamos los martes; el miércoles ensayas un poco la letra con Arnau Vilà (el director musical del programa) y el jueves ya te llega el 'track' para estudiar la canción. Yo aprovecho ese día y el viernes para aprendérmelo todo, porque el fin de semana tengo 'Corazón' y tres hijos. Nosotros cantamos y ya, pero los que se juegan mucho son los profesionales. La caracterización es increíble.

¿Qué faceta suya que desconocía ha descubierto en este concurso?La gestión de la vulnerabilidad y del límite. El decir: 'Igartiburu, está bien'. Ahora que estoy haciendo un papel interpretativo en la ópera y he hecho muchas veces teatro, me he dado cuenta de que hay que disfrutar del momento.

Sin 'Corazón' diario

¿Cómo vivió la cancelación del programa diario de 'Corazón'?No solo me afecta a mí, también a todo el equipo. ¿Qué voy a decir? Si quieren que estemos el fin de semana, ahí estamos yendo muy bien de audiencia. La sobremesa es nuestra franja horaria desde hace 25 años y si quieren hacer otro programa, pues está bien. Nosotros estamos deseando volver a diario, pero imagino que nos dejarán el fin de semana porque va súper bien. Es mi programa mientras lo mantengan. He aprendido en esta profesión a ponérselo fácil a la gente y a ser agradecida. Es algo muy importante.

¿Llegó a pensar que podrían ofrecerle algo más en Antena 3 tras su fichaje por 'Tu cara me suena'?Ofertas hay siempre. En Telemadrid estoy haciendo el programa de entrevistas '10 momentos' y nos han dado el premio a Mejor Programa Autonómico; también estoy con otras cosas en ETB. Y de repente, aparezco en Antena 3. Yo he sido la cara de Televisión Española muchos años y considero que la televisión pública es mi casa, pero si llegan otros formatos y puedo hacerlos. Es cuestión de agenda, no doy abasto.

Los espectadores se acordaron mucho de usted cuando faltó a las Campanadas de TVE.Fue bonito ver cómo la gente hablaba de mí. Lo hablé con Ramón García y él me contaba que algún día eres prescindible, y que había contar con ello. Sabemos que como algo viene, también se va. No hay que depender de nada. Trabajar con Ibai Llanos en Twitch fue la caña. Fue verme en un escenario distinto a las retransmisiones que hacía en las Campanadas de TVE.