El zaragozano que 'ayudó' a romper una pareja en 'La isla de las tentaciones'

La sexta edición de 'La isla de las tentaciones', el programa de Telecinco en el que cinco parejas ponen a prueba su fidelidad, llegó en la noche del pasado lunes a su final, las denominadas hogueras finales, en las que los participantes deben decidir si terminan el programa en soledad, con su pareja o con su tentador favorito.

Pese a que no apareció en pantalla, el zaragozano Saúl Pina tuvo su protagonismo en la velada ya que con sus artes de seducción contribuyó a que la modelo Laura Boado rompiera su noviazgo con el también modelo y aspirante a actor Alejandro Pérez.

“Me quiero ir sola. Creo que toda mi experiencia aquí ha sido para eso, para poder salir de aquí y empezar mi nueva vida sin nadie más. Conociéndome, queriéndome, cuidándome, con mi felicidad por encima de todo”, proclamó Laura Boado como conclusión al sinfín de reproches que se había intercambiado con su hasta entonces novio.

La gallega justificó su decisión: “Fuera yo veía una cosa. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo que me apetecía. Con el paso de los días mi cabeza empezó a pensar. También me di cuenta de muchas carencias que tenemos en la relación. Aquí me he dado cuenta de lo que quiero y de lo que no quiero”.

Al ser preguntada por la presentadora Sandra Barneda si quería seguir conociendo fuera del programa al tentador aragonés, Boado dijo que sí con una sonrisa en la boca.

Saúl Pina tiene 27 años y es maestro de Educación Primaria. A lo largo de su estancia en una lujosa e idílica villa en la República Dominicana, el aragonés ha logrado, día a día, atraer a Boado. Lo que comenzó con cruces de miradas y alguna caricia ha ido transformándose en una relación cada vez más cercana e íntima ante las cámaras. De los abrazos pasaron a los besos en la boca y en el último capítulo ya durmieron en dos ocasiones juntos, aunque sin mantener relaciones íntimas. Ambos aseveraron que no están enamorados pero que quieren conocerse fuera del programa para ver si su relación puede tener futuro. Cabe reseñar que el programa fue grabado en su integridad hace unos meses.

Saúl Pina, pretendiente de Violeta Mangriñán en ’Mujeres y hombres y viceversa’ en 2018. Mediaset

Saúl Pina ya tenía una pasado televisivo relacionado con Telecinco. El joven fue pretendiente en 2018 de la tronista Violeta Mangriñán en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, otro de los espacios de Mediaset de gran éxito entre los jóvenes que fue cancelado definitivamente en 2021.

Además, Pina también tiene una faceta como deportista ya que compitió como atleta de salto de pértiga, llegando a participar en el Campeonato de España de la espacialidad y a proclamarse subcampeón de España Universitario. En su Instagram comparte varias imágenes de esos tiempos deportivos.