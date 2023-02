Clara Lago: "Cuando acabe la gala, apagaré el móvil unos cuantos días"

Parece mentira, pero Clara Lago lleva ya 23 años sumergida en el mundo de la interpretación. Decimos que parece mentira porque la de Torrelodones, Madrid, cuenta solo con 32 primaveras, pero es que comenzó a actuar cuando no había llegado siquiera a los 10 años. Pese a las más de dos décadas que lleva en activo, jamás había hecho lo que hará el próximo sábado, 11 de febrero. Será entonces cuando se suba, junto a Antonio de la Torre, a las tablas del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES para presentar la 37 edición de los Premios Goya. La maestra de ceremonias ya acudió una vez como nominada a mejor actriz revelación por 'El viaje de Carol'. Tenía 12 años. Dice que hay "nervios", pero que está siendo "muy divertido y todo un aprendizaje".

Todos los años se asegura que el objetivo es hacer de la gala algo más dinámico, pero casi nunca se consigue. ¿Cómo la van a aligerar? ¿Van a limitar los discursos de los premiados?Realmente esta no es nuestra función. Nosotros somos los presentadores pero no los directores de la gala y nuestra participación va a ser bastante breve y creo que en parte por la intención de acortar. El tema de los discursos es algo que todos los años se pide, que la gente lleve los discursos preparados, que intente hacerlos breves, pero ahí depende mucho de lo que hagan los premiados y también entiendo que es un momento que quieres exprimir. El tema de la duración de la gala no es tanto una cuestión de la longitud porque es inevitable cuando hablamos de una gala con treinta premios, que es imposible que dure poco. Creo que es más el tratar de conseguir que no se haga larga y ahí es donde Antonio y yo estamos intentando que nuestras participaciones sean un contenido de valor y ameno, o que lo que digamos aporte algo o que al menos sea ligero y divertido, dependiendo del momento. El resto ya depende de Gestmusic.

Eso le iba a preguntar. ¿Está preparada para las críticas? ¿Suele leerlas o pasa de ellas?No suelo leerlas. A mí me gustan las críticas constructivas y ahí me fío de la gente cercana, cuyo criterio valoro, y sé que todo lo que me digan va a ser desde el amor y el cariño y con el objetivo de que crezca y aprenda. No mola que todo el mundo te diga que todo lo haces perfecto porque entonces no evolucionas nada. En las redes sociales, seguro que hay críticas estupendas y constructivas, pero también hay mucha crítica gratuita y destructiva, y para llegar a las primeras hay que filtrar mucho y leer todas y es imposible que no te afecten. Al final somos humanos y no estamos preparados para aguantar tanta crítica. Así que cuando acabe la gala apagaré el móvil unos cuantos días (ríe). Las redes sociales tienen un elemento exponencial, lo malo es muy malo y lo bueno es muy bueno, o sea que fomenta una crisis de ansiedad porque te ataca directamente a la autoestima y a la confianza o te potencia el ego de forma que tampoco es real. Así que soy partidaria de no darle mucho bombo a eso.

¿Cómo ha sido su reencuentro profesional?Muy divertido, la verdad. Dentro de que hay nervios y de que no deja de ser un papel complicado el de presentador de los Goya, aunque es verdad que este año nuestra presentación no es muy extensa, pero el proceso está siendo muy divertido y yo me lo estoy pasando muy bien con Antonio y con todo el equipo en los ensayos y está siendo todo un aprendizaje también. Al final es algo nuevo, que nunca había hecho y que no se parece en nada a preparar personajes, es algo totalmente diferente. Para mí, de momento, está siendo positivo, veremos después en la gala (ríe).

¿Cómo se fraguó esta oportunidad de presentar la gala?Creo que en primer lugar se lo ofrecieron a Antonio de la Torre y buscaron a alguien con quien él pudiera presentar. No sé cuántos nombres se barajaron pero creo que fue Antonio el que propuso mi nombre porque trabajamos juntos en la película 'Primos', de Daniel Sánchez-Arévalo, nos tenemos mucho cariño y debe ser que les pareció bien. Me llamó el propio Antonio para convencerme porque sabía que de primeras iba a decir que no. De hecho le contesté: "¿Estás loco?". Pero al final acabé diciendo que sí. Me liaron, me liaron (ríe).

Precisamente hace poco la Unión de Actores la nominó a usted a mejor actriz en producción internacional por su trabajo en 'Limbo'. ¿Qué importancia tienen para usted los premios? ¿Piensa mucho en ellos?No, la verdad es que no. Me parece que es algo muy bonito. A mí me ha hecho mucha ilusión porque al final no deja de ser un reconocimiento de parte de tus compañeros o en el caso de los Goya de toda la gente de la industria, pero creo que tampoco creo que sea sintomático de nada porque hay actores y actrices en este país que son grandísimos profesionales y artistas y no suelen estar nominados.

Es que además una entrega de premios no deja de ser un listado de nombres y de galardones. Puede tener momentos divertidos, emocionantes, pero el grueso de las tres horas es eso. ¿Hay forma de hacerlo entretenido?Es que depende mucho de los discursos de agradecimiento y también depende mucho de si el espectador ha visto las películas o no porque yo cuando no he visto las películas las galas me resultan muy aburridas porque no estas conectando emocionalmente con ese 'Ay, ¿quién ganará?'. Solamente esperas a ver si salen los actores que conoces porque ahí te puedes vincular. Pero cuando tu has visto la gran mayoría de las pelis, lo vives como un juego. Por eso yo decía que esto es la fiesta del cine español, pero es sobre todo la fiesta del público que va a ver cine español. Al final es por y para eso que lo hacemos. Y si no es por esa gente que va a las salas de cine, no tendría ningún sentido ni lo que hacemos ni la noche de los Goya.

No tiene Goya todavía, pero es coprotagonista de la película española más taquillera de la historia. ¿Cómo se vive eso desde dentro? ¿A una no se le suben los humos después de un exitazo así?Para cuando llegó el boom de 'Ocho apellidos vascos', yo ya llevaba muchos años dedicándome a esto, teniendo distintos momentos en mi vida de cierto nivel de popularidad, una popularidad que más o menos me ha acompañado desde muy pequeña, así que para mí no fue tanto el shock. Sí que es verdad que nadie se esperaba semejante bombazo y fenómeno social, pero una vez digerido eso, yo con la distancia lo veo como un absoluto privilegio y honor. Me llena de orgullo haber participado de algo histórico en mi país y en mi profesión y siento que, de alguna manera, es una película que reconcilió al público con el cine español, fue una transformación muy bonita. Siento que el público le tiene un gran cariño a la película y a nosotros y es superreconfortante. En el momento, la verdad, yo la sensación que tenía era como de ver la vida de otra. No era capaz de vincularme con lo que estaba pasando. Era tan heavy que lo veía en Dani, en Karra, en Carmen, pero no era capaz de sentir que yo era partícipe de eso (ríe).

Curiosamente la comedia no suele estar entre las películas galardonadas en los premios. ¿Qué cree que pasa?No lo sé, esto es algo de lo que he hablado bastante porque yo le tengo un respeto infinito a la comedia, me parece un género súper difícil de hacer y no sé por qué no suele estar entre los títulos de las nominaciones a los premios así importantes. No sé si tiene que ver con esa cosa del prejuicio al cine comercial, como que las comedias se presupone que entran dentro de esa categoría de cine comercial y no tanto cine de autor, pero es como todo: hay distintos productos y cada uno en su categoría se puede hacer muy bien o muy mal. Hay cine de autor maravilloso y cine de autor aburridísimo, hay comedias geniales y comedias que son una mierda. Creo que se trata de discernir lo que es un buen producto de lo que no lo es. Pero sí, esto sucede y sucede en todas partes, no solo en España. Y fíjate que a mi me parece un género muy difícil y supernecesario. El humor es el gran bálsamo.



¿Se imagina en los Goya un momento como el de Will Smith en los Oscar el año pasado?Pues no me lo imagino pero en nuestro caso no se daría porque no vamos a ir a hacer bromas sobre nadie ni a meternos con nadie (ríe). Me parece que lo de Will Smith fue algo hasta la fecha único y esperamos que lo siga siendo.

¿Qué le parece lo que ha pasado en los Feroz? ¿Le ha sucedido algo similar en las fiestas postgala?Es que, la verdad, no me he enterado. Yo no estuve en los Feroz y me ha llegado algo, pero no tengo información del tema así que tampoco puedo comentar mucho.

Y usted, ¿a quién dedicaría un Goya?Pues no lo sé, depende también de por qué trabajo fuera. No todos son iguales, la implicación con los compañeros, el equipo, el director, y al final a la gente que tienes cerca. Pero me parece raro dedicar un Goya sin tenerlo (ríe).

¿Qué es lo mejor y lo peor que le ha dado la popularidad?Poniéndolo todo en una balanza, me ha dado muchas más cosas positivas que negativas. Primero porque la popularidad no deja de ser un signo de que estás teniendo cierto éxito en la profesión que has elegido. Quitando que cuando era más jovencita con mis amigas pues a lo mejor ir a una discoteca no era un buen plan porque no me sentía tan libre como el resto... Pero la verdad es que yo siempre he sido un poco viejoven, siempre he sido más de charleta, con los vinitos el gintonic, sí, pero no he sido tan en plan discotequera. Por otro lado, como te decía antes, la popularidad es algo que he tenido instaurado en mi día a día desde que era pequeña, así que no lo he sentido como que me han robado el anonimato. Y otra cosa que me ha dado la fama es poder ser altavoz para otras cosas que me importan, poder montar una fundación, hablar de temas que me tocan y me mueven, y saber que mi voz llega más lejos es bonito.

¿Ha decidido el outfit para la gala?Lo he decidido pero creo que no puedo contar nada (ríe).