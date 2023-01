Elena Sánchez: "La presencia del Gobierno en los informativos de RTVE no es abusiva"

Los rifirrafes entre RTVE y el Partido Popular protagonizaron la última comparecencia pública de la presidenta interina, Elena Sánchez. El ambiente prelectoral también se coló en el Senado con duras acusaciones sobre el uso partidista en la televisión de todos. Los populares mostraron su malestar con la desproporción que, a su juicio, trata la cadena pública al principal partido de la oposición, llegando incluso a asegurar que sus servicios informativos "ignoran" a Alberto Núñez Feijóo, y criticaron el tratamiento hacia algunas de las noticias que afectan a los conservadores. Pero la máxima responsable de la corporación, en el cargo tras la dimisión de su antecesor, José Manuel Pérez Tornero, negó la mayor: "La presencia del Gobierno en los 'Telediarios' no es abusiva".

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de RTVE en la Cámara Alta, Elena Sánchez tiró de datos para contrarrestar el argumentario del PP, que aprovechó el turno de sus preguntas para cuestionar la imparcialidad de los informativos del canal público. Explicó que en los 'Telediarios' hay un conteo de tiempos asignado a cada grupo parlamentario según su representación electoral y aseguró que, en diciembre, se dedicó al Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) un 34% del tiempo dedicado a la información política, frente al 25% que ocupó el PP. Unos datos, según apuntó, que se diferencian a los de los años 2016 y 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy y en la televisión pública había "un claro desequilibrio entre la presencia del Gobierno y el partido mayoritario de la oposición".

En este sentido, la presidenta interina de RTVE defendió la mayor presencia del Ejecutivo en los 'Telediarios' porque, recordó, así lo justifica tanto el mandato marco de la corporación como el libro de estilo. "Es coherente que la información del Gobierno ocupe más tiempo y espacio porque sus actos repercuten en la vida de los ciudadanos y deben ser difundidos y explicados", citó Elena Sánchez, al tiempo que defendió la labor de los profesionales de la empresa pública "para que prime la pluralidad y la proporcionalidad" en sus informaciones. También respondió a la pregunta de Guillermo Díaz (Ciudadanos) sobre si hay presiones de la Moncloa: "No se ha dado ninguna indicación y no me consta que se le haya dado a ningún integrante del Consejo de Administración".

Las explicaciones, sin embargo, no convencieron a los representantes del PP, que elevaron el tono de crítica e insinuaron que la televisión pública ignoraba las apariciones públicas de Feijóo. Un tratamiento inadecuado al líder de la oposición, según los populares, que hace que la audiencia elija mayoritariamente los noticieros de otras cadenas, en referencia al abultado liderazgo de Antena 3 frente a La 1 de TVE. Pero Elena Sánchez volvió a tirar de datos para responder a los senadores: "RTVE no ignora al líder de la oposición. En el último trimestre se han emitido un total de 53 minutos de declaraciones de Feijóo y del presidente del Gobierno, una hora y 2 minutos".

La presidenta interina se quejó de que el líder del PP había sido invitado "en cuatro ocasiones" a 'La noche en 24 horas', la tertulia nocturna que presenta el periodista Xabier Fortes, y "ha declinado participar". "Tenemos interés en su opinión en asuntos importantes. Desde hace semanas llamamos a 'Génova' y declinan enviar a cualquier representante del Partido Popular a nuestras emisiones", explicó. Al respecto, el senador Jaime de los Santos (PP) se quejó del trato de los presentadores de la casa a los dirigentes populares durante las entrevistas en el matinal de 'La hora de La 1' y de la "neutralidad muy poco brillante" al abordar el ingreso en prisión de una consejera socialista por el caso de los ERE de Andalucía.

Más ficciones en la parrilla

Elena Sánchez también se mostró confiada en mantener la tendencia al alza de La 1 tras arrebatar la segunda posición a Telecinco en diciembre con la emisión del Mundial de Fútbol de Catar y mejorar la reputación de la corporación pública a ojos de la ciudadanía. También adelantó tres series que llegarán a la parrilla de RTVE durante los próximos meses: 'Los pacientes del doctor García', basada en la novela de Almudena Grande; 'Flores de hierro', una ficción que recreará la matanza de los abogados de Atocha; y 'Demokracia', un 'thriller' policíaco que se ambientará en la Transición.

Respecto a las oposiciones en RTVE, Manuel Mariscal (Vox) aseguró que tenían "muy mala pinta" porque se podría "politizar más RTVE" según las bases de la convocatoria y "no tendrán garantías para quienes no tengan padrinos en UGT, PSOE o Podemos". Por su parte, la presidenta interina avanzó que "en próximos días" se publicarán las "fases específicas" para las plazas y avanza que las primeras pruebas de "algunos procesos, con pocas candidaturas" se podrán iniciar en el segundo trimestre de 2023. "Creemos que las oposiciones serán una de las palancas de cambio más potente para iniciar el proceso de trasformación profunda para adaptarnos a la realidad del siglo XXI", agregó. Por último, afirmó que acatará el dictamen de los tribunales sobre su nombramiento en la corporación: "Mi respeto a sus decisiones es absoluto".