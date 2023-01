Javier Andrés Roig, guionista de ‘La chica de nieve’: “Con Coronado vas sobre seguro”

‘La chica de nieve’ estará disponible en Netflix este 27 de enero. La serie de seis capítulos, producida por Atípica, tiene como guionistas a Jesús Mesas y el aragonés Javier Andrés Roig, joven y ya curtido profesional del gremio televisivo. La serie es una adaptación de la novela homónima de Javier Castillo, y la acción parte de la cabalgata de Reyes de 2010, en Málaga; la niña Amaya Martín desaparece entre la multitud, y el suceso se investigará en paralelo desde el área policial y la periodística; en la segunda se hallan Miren (Milena Smit) y Eduardo (José Coronado), con Aixa Villagrán como la inspectora Millán.

Javier Andrés Roig lleva algo más de una década radicado en Madrid. “Hice un máster de guión y mis prácticas fueron en la serie ‘El barco’. Luego he pasado por ‘B&B’, ‘Vis a vis’, ‘Estoy vivo’ o ‘Deudas’. También escribí y dirigí una obra de teatro junto a Pepe Cabrera, que estuvo un tiempo en el Lara: ‘S.I.N.G.L.E.S.’, con Andrea Duro de protagonista. El teatro tiene algo especial; ver en tiempo real y al lado tuyo las reacciones a lo que has escrito no tiene precio”.

El aragonés se involucró en el proyecto de un modo muy orgánico. “Me llamó Jesús Mesas, el amigo con el que finalmente he escrito el guión. Le habían llamado a su vez de Atípìca, la productora, para adaptar la novela ‘La chica de nieve’. La leí en día y medio y con Jesús como coordinador, nos pusimos a trabajar en la propuesta. Cuando la perfilamos y presentamos tanto a Atípica como a Netflix, les gustó. La gente de Atípica es una gozada, son los responsables de maravillas como ‘La isla mínima’ de Alberto Rodríguez.

De ahí en adelante fueron cuatro meses escribiendo el guión. “Te hablo de hace dos veranos, y aunque con Jesús sí nos veíamos, aún andábamos haciendo todas las demás gestiones por internet. Hubo gente a la que no le vi las piernas hasta que acabamos el guión y quedamos a cenar”.

Una experiencia gratificante

Javier Andrés Roig cree que este trabajo es un punto de inflexión en su carrera. “Con Jesús es fácil trabajar, incluso con cambios de parámetros, porque Netflix marca sus esquemas; normalmente sigues escribiendo una serie cuando ya se rueda, pero aquí estaba todo escrito antes de la primera claqueta, aunque lógicamente siempre hay pequeños cambios y correcciones sobre la marcha. En cuanto a la reubicación, y aunque la novela transcurre en Nueva York, la llevamos a Málaga para hacerla más cercana, y funciona. Creo que el resultado es muy bueno; un ‘nordic noir’ a pleno sol”.

Javier Andrés se deshace en elogios hacia la ilicitana Milena Smit (‘Madres paralelas’) y José Coronado. “Con Coronado vas sobre seguro; tiene tanta experiencia y presencia que haría interesante hasta la lectura de un prospecto de Paracetamol. Milena posee un magnetismo brutal; apetece verla en pantalla, y lo da absolutamente todo, todo el rato. Le aporta una fuerza impresionante al personaje”.

Los textos del aragonés suelen tirar de costumbrismo, y no falta algún destello somarda. “Es verdad que acostumbro a emplear algún toque de humor, pero esta vez me he contenida. Es un ‘thriller’, y aunque hay sitio para chascarrillos, no abundan. Algunos amigos reconocen en las tramas a mis traumitas, y saben que he escrito tal o cual frase debido a eso… pero no quiero desvelarlos, que para eso son mis traumas -ríe- y es verdad que suelo tirar de socarronería, pero tampoco lo busco; entiendo la escritura como algo natural, que no se agarre voluntariamente a ciertas marcas de estilo, porque eso resulta limitante”.