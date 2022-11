Nace Comunicando Futuro, un foro que aboga por el periodismo tradicional y las nuevas tecnologías contra las 'fake news'

"El periodismo de calidad, el riguroso, es la mejor terapia contra la desinformación". Con estas palabras ha iniciado Fernando de Yarza, presidente de Henneo, su intervención en Comunicando Futuro, un foro creado para hablar de cómo afrontar el periodismo del mañana, y que mira mucho a las formas tradicionales de informar, según los participantes en la jornada, la única forma de combatir las ‘fake news’. "Soy razonablemente optimista respecto al futuro del periodismo, que debe pasar por combinar los valores tradicionales con el abrazo a las nuevas tecnologías", ha explicado el editor de 20minutos, quien ha confiado la receta del éxito a tres ingredientes: "La humildad, el esfuerzo y el compromiso".

De Yarza ha sido uno de los ponentes de este nuevo foro, que ha reunido a importantes figuras de la comunicación del país. Esta cita, que quiere ser anual, ha sido impulsada por Alejandro Echevarría, presidente de honor de Mediaset, quien también ha compartido durante la presentación la necesidad de volver al pasado para encarar los nuevos retos: "El valor de la buena comunicación no caduca", ha dicho. De esta forma, ha señalado que el foro se crea bajo un lema que agrupa a toda la profesión en un mismo fin: "Una sociedad bien informada es una sociedad mejor".

En este mismo sentido, el presidente de Henneo ha apostado por el editor de prensa "independiente y comprometido" como una figura vital para hacer un trabajo periodístico creíble y que contribuya a robustecer a los medios. Y se ha mostrado convencido de que, a pesar de las dudas que generan en el sector la transmisión de bulos o el uso de las redes sociales, existen modelos de éxito que se cimentan en el periodismo más tradicional.

De Yarza ha compartido mesa redonda con Juan Luis Cebrián, quien ha considerado que internet es un "elemento democratizador" que, sin embargo, ha traído "un enorme caos y desorden", por lo que ha abogado por ordenarlo para que el periodismo y la comunicación sigan siendo "el basamento del funcionamiento de la democracia". En el encuentro, moderado por la periodista de TVE Ana Blanco, también ha participado Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, quien ha explicado que los medios no han tenido "anticuerpos" suficientes para afrontar la "nueva propaganda", y ha puesto como ejemplo las elecciones de EEUU en las que ganó Trump. En cualquier caso, ha pedido no generalizar cuando se habla de prensa digital, en la que ha considerado que existen grandes profesionales.

La I jornada de la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría se ha celebrado en la sede en Madrid de la Universidad de Navarra, cuya decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, ha destacado la necesidad de que la profesión periodística contribuya a la salud de la democracia. "El auge de la desinformación hace que la labor de los periodistas sea vital, ya que un debilitamiento de los medios conlleva un deterioro de las democracias", ha manifestado.

Foto de familia del I Foro de la Fundación Comunicando Futuro UNAV

De la misma institución, el catedrático en Periodismo Ramón Salaverría ha hablado sobre el Observatorio Iberifier, que cumple un año dedicado a analizar el ecosistema mediático de España y Portugal, a neutralizar contenidos falsos a través de la inteligencia digital y a su posterior verificación, y ver asimismo a medio y largo plazo el impacto de estas informaciones. Según ha manifestado, en la Península Ibérica existen hoy 5.177 medios digitales, lo que los convierte en los más extendidos en la actualidad. Según un estudio del Observatorio que está próximo a finalizar, el 88% de los encuestados consumen casi cada día prensa digital y, sin embargo, los usuarios creen que es el tipo de medio que publica más contenidos desinformativos (un 36,4%), seguido de la televisión (28,4%). En cualquier caso, la percepción mayoritaria es que las redes sociales son el principal escenario de la desinformación, que muchos identifican con opiniones discrepantes. "La desinformación también se comunica por proximidad", le ha confiado Salaverría a Ana Blanco.

Durante la jornada, también ha tomado la palabra Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que colabora en este nuevo 'think tank' de comunicación. Escotet ha interpelado a los presentes sobre cómo abordar la información en un mundo cada vez más crispado, algo que, opina, no concierne solo a los comunicadores, sino a toda la sociedad. "Está en riesgo no solo el futuro de la comunicación, sino el derecho mismo de vivir en democracia", ha concluido Escotet.

Por su parte, Xavier Uribe, CEO de sherpa.ai, empresa dedicada a la inteligencia artificial, ha explicado cómo estas tecnologías pueden predecir situaciones de todo tipo, incluso se pueden usar para hacer frente a las noticias falsas.

Numerosas figuras del mundo de la comunicación han asistido a la puesta de largo de esta iniciativa. Entre ellas, la directora general de Medios de Henneo, Laura Múgica, o el hasta ahora consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile.