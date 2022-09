Descubren un nuevo error en 'Jurassic Park', casi treinta años después de su estreno

Muchos de los fieles seguidores de las películas de 'Jurassic World' han vuelto a disfrutar de sus filmes favoritas con motivo del estreno el pasado 1 de junio de este año de su secuela, Jurassic World: Dominion'. Uno de ellos ha encontrado un fallo tras casi treinta años de su lanzamiento.

Es conocido que las distintas ediciones de esta ciencia ficción cuenten con numerosos errores, principalmente, ocasionados por las viejas técnicas utilizadas. Pero ninguno tardó tanto en ser descubierto, como el que recientemente un fan de la saga compartió en redes sociales.

Nada más y nada menos que 27 años han transcurrido hasta que un fiel seguidor, tras ver una de las películas once veces consecutivas, ha compartido en Reddit la intromisión de un técnico de la producción en una escena de la película 'Jurassic Park'.

En la publicación, que se ha vuelto viral, el seguidor explica que es en un fotograma en el que un dinosaurio entra en una cocina, y se puede ver como un operario de la película le agarra la cola a uno de estos seres clonados.

Pero este no es el único error, según la plataforma IMDb, las aventuras de los científicos llevan en total 341 errores de este estilo en el mismo filme, que a pesar de ello ha acabo convirtiéndose en una de las más aclamadas de la historia de la gran pantalla.

Aún así, la secuencia que ha destapado el fan no ha dejado indiferente a nadie y rápidamente se ha hecho viral acumulando todo tipo de reacciones: "He visto esta película tantas veces mientras crecía y aún hoy en día si está en la televisión, y nunca me di cuenta de este fallo" o "Ahora no puedo dejar de verlo cada vez que miro la escena", han sido algunos de los comentarios más populares por parte de los usuarios.