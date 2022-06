Andreu Buenafuente y Berto Romero: "Nos nutrimos de la realidad"

Si no conocen el término 'samanté' o no han escuchado la ranchera que arranca con un '¿Ustedes creen que se puedan pelear como Bertín y Arévalo?' es que jamás han escuchado 'Nadie sabe nada', el programa de improvisación capitaneado por Andreu Buenafuente (Reus, 57 años) y Berto Romero (Cardona, 47 años), que comenzó en el verano de 2013 en la cadena Ser. Aquella hora de improvisación, que bordeaba la experimentación y ya ha amasado hasta vocabulario propio, pronto se convirtió en una charla "infinita" entre dos amigos. Este sábado, el espacio pone en marcha su décima temporada y lo hace dando el salto a la televisión de la mano de HBO Max. Seguirá presente en la radio y, cómo no, en los podcast de la cadena Ser.

¿Se imaginaban llegar hasta aquí, de la radio a la televisión?

Andreu Buenafuente: Hasta aquí, concretamente, no, pero soy muy optimista con todo lo que hago. Soy un motivado. Lo que realmente te sorprende es el músculo que va cogiendo. Dices: "Bueno, haremos esto y a ver si no molestamos mucho, pero vamos a ponerle energía". Y la energía que le pusimos la hemos sostenido durante los años.

Berto Romero: Creo que es la recompensa a cuando se hace algo porque realmente sale natural. La gracia del programa es que nace de un impulso de estar juntos en ese espacio de comedia tan libre. Pero siempre habíamos tenido al 'Nadie' como a la hermana pequeña de todo lo que hacemos y esto te enseña también que a veces no estás prestando atención a lo que realmente es importante.

¿Qué novedades tendrá esta etapa? ¿Hay fragmentos que no vayan a estar en la radio?

A. B.: Esto es muy importante porque el ADN del programa es que todo se puede narrar.

B. R.: De hecho, estamos continuamente narrándolo, teniendo muy en la cabeza que el programa tiene que funcionar también si le quitas la imagen, pero que si lo ves, te añada un plus. Somos muy conscientes de ello.

¿No hay atisbo de agotamiento?

B. R.: El programa está muy vivo, se nutre de la realidad y también es verdad que ha ido pasando por diversas etapas. Ha habido momentos en los que ha sido más relajado, más radiofónico, otros en los que se ha parecido más a un 'podcast', mucho más desatado. Pero en cada etapa creo que siempre ha ido manteniendo la esencia. Lo que explica el salto a HBO Max de forma sencilla es que el programa ahora puede hacer realidad casi todo lo que nos pasa por la cabeza.

A. B.: Esto es un sueño, porque que hagas un programa basado en lo absurdo, en tus elucubraciones, pero que además ahora te permita seguir el proceso de búsqueda de eso... Yo, no por llevar tantos años, dejo de pellizcarme.