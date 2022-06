Más de un 72% de españoles admite haber creído algún mensaje que era falso.

Más de un 72% de los españoles admite haber creído en alguna ocasión un mensaje que resultó ser falso, y no es de extrañar si se tiene en cuenta que un 20,4% reconoce también que reenvía los mensajes sin contrastar la veracidad, según un estudio de la patronal de las televisiones privadas.

Cuando recibes un mensaje o un vídeo por redes o mensajería (WhatsApp o Telegram). ¿contrastas tu veracidad en algún medio de comunicación (televisión, prensa o radio) antes de compartirlo? Esta es una de las preguntas que se hacen en el I Estudio sobre la Desinformación en España, de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca)y de la Universidad de Navarra.

La respuesta es afirmativa en un 79,60% de los casos, y negativa en un 20,40%, unas contestaciones que figuran en la encuesta realizada por Barlovento Comunicación a 1.224 personas mayores de edad entre los pasados 15 y 25 de marzo.

La conclusión principal de la muestra no deja lugar a dudas: el 72,1% de los españoles ha creído alguna vez un mensaje que luego comprobó que era falso, un porcentaje que sube al 73% en la franja de 18 a 34 años.

Un 95,8% cree que la desinformación es un problema en la sociedad actual y un 91% considera que se trata de un peligro para la democracia y la estabilidad de un país. Y para un 80,9 % los medios de comunicación son la mejor garantía frente a su propagación.

Para combatir la difusión de contenidos falsos, la medida más citada es la de evitar el reenvío de mensajes anónimos (51%), después informarse en televisión, prensa y radio (42,7%) y hacer campañas educativas (38,5%).

El sesgo ideológico influye para la credibilidad: un 88,1% considera que los españoles creen más los mensajes que reciben si coinciden con su forma de pensar, una percepción que cambia cuando se les pregunta si en su caso particular ocurre lo mismo, pues solo el 32,8% admite que les sucede.

¿Qué hace para no caer en la trampa del engaño y su difusión? Un 53,4% dice que no reenvía mensajes anónimos y un 43,4% que se informa por la televisión, prensa y radio, mientras que un 20,1% asegura que consulta medios especializados en la verificación de noticias, y un 6% dice que no toma medidas.

Los medios se perfilan como aliados para frenar la propagación de la desinformación: un 79,6% mantiene que antes de compartir un mensaje contrasta su veracidad en televisión, prensa y radio frente a un 20,4% que dice no hacerlo.

Los encuestados estiman que un 42,1% del contenido que reciben es falso, y un 83,3% cree que el volumen de desinformación ha aumentado durante la pandemia y la guerra de Ucrania.

La televisión en abierto (58,7%), la prensa digital y de papel (50,2%) y la radio (48,1%) son los canales elegidos por los que se recibe una información más veraz y contrastada, y de confianza, muy lejos de las redes sociales, señaladas por un 8,8%, las plataformas de compartición de vídeo (5,9%) y los servicios de mensajería instantánea, que caen hasta el 2,6%.

La televisión también es el medio que más siguen para informarse a diario (76,1%), seguido de la prensa tanto impresa como digital (44,9%) y la radio (35,5%). Por detrás quedan las redes sociales (26,9%), las plataformas de compartición de vídeo (7,7%) y la mensajería (7,1%).

También para seguir lo que ocurre en la guerra de Ucrania, la televisión en abierto es el medio elegido (73,2%) por ser considerado "más fiable y veraz" (59,7%).

Y es que cuando se trata de informarse, el 84,6% de los españoles prefiere los medios de comunicación a las redes sociales, por los equipos profesionales de periodistas que contrastan y verifican las informaciones. A pesar de ser grandes usuarios de redes sociales, un 75,9% de los jóvenes entre 18 y 34 años comparte esa opinión.