Aimar Bretos: "Los medios deben generar espacios donde surjan nuevas ideas"

¿Cómo se le habla al oído cada noche a un millón de personas?

Vengo del Hoy por Hoy, de levantar a la gente con un tono y contundencia para competir con el ruido de los niños, la cafetera… Y de repente en la noche tienes a quien, de toda la oferta de ocio, decide escucharte a ti y de una manera muy íntima. Ahí nuestra función no es susurrar, pero sí hablar con el respeto que se merece quien quiere que le hables al oído.

Se le nota que es un hombre de radio.

Mi historia con la radio es la de una pasión absoluta, incluso antes que con el periodismo. Me enamoré de la radio con 10 años, y jugaba a hacer de locutor musical en la habitación. A partir de ahí descubrí se pueden hacer muchas cosas, como el periodismo, del que también me enamoré. He juntado mis dos grandes pasiones.

¿Qué voces sonaban en aquellos transistores?

Iñaki Gabilondo, claramente. Y también, en mi adolescencia, las voces de Los 40 Principales: Toni Aguilar, Sira Fernández, Fran Blanco…

A aquellos locutores les tocó narrar un mundo distinto.

La política y la sociedad se ha atomizado desde entonces. España se vertebró sobre dos grandes opciones políticas y ahora hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo, y dentro de esos bloques hay muchas opciones, incluso territoriales y transversales. Eso tiene una complejidad enorme a la hora de contarlo. Es el gran reto de nuestro tiempo, enfocar desde un prisma complejo una realidad que es compleja.

¿Y cuál es su fórmula personal para hacerlo?

Ante una realidad compleja tenemos que aspirar a que el oyente encuentre un argumento o visión que no concebía antes del programa, bien porque alguien lo ha verbalizado o porque ha surgido con el debate. Estamos permanentemente viendo en las redes sociales contenidos de lo que ya pensamos. Los medios deben combatir eso y generar espacios para que surjan nuevas ideas.

Los medios se debaten sobre la necesidad de silenciar determinados postulados extremistas.

No tenemos que ser activistas de nada más que de la verdad y de los derechos humanos. En el momento en que alguien los combate hay que señalarlo, explicar qué busca haciéndolo y sus consecuencias, pero no soy partidario de silenciar determinadas posiciones políticas por muy extremistas que sean porque no consigues nada.

¿Cómo se ha reconfigurado la radio tras la revolución de los ‘podcast’?

Soy muy poco romántico de la nostalgia. Vivimos en un ecosistema del audio con diferentes formas de consumo. Se nos abren oportunidades para llegar a nuevos públicos, de dirigir mucho mejor nuestros contenidos. Quizá a no todo el mundo le interesa la economía, pero igual una pareja quiere comprarse una casa y busca contenido específico sobre el tema. Además, la gente te escucha dónde y cuándo quiere. No le veo pega.

Mientras, emisoras como Radio Jaca cumplen 40 años contando historias.

Hay un ADN que se transmite entre nuestros mayores y quienes vamos ocupando poco a poco los micrófonos. Y eso se nota muchísimo en las emisoras como Radio Jaca. Imagino el mapa de las emisoras como el pulmón por donde respiras. Nuestro contacto con los oyentes va por esos poros. La existencia de emisoras con esa solera mantiene vivo y lozano el organismo.

¿Conoce el Pirineo aragonés?

De joven íbamos todos los veranos a Benasque. Es una zona bellísima, un lugar verde donde respirar y vivir en la naturaleza, lo que recuerda a mi casa de San Sebastián.

¿Tendrá por fin Aragón unos Juegos de Invierno?

Entiendo que las partes, en especial Aragón en este caso, reclame un reparto justo. La justicia es un buen punto de partida para todo. Ojalá se llegue a un acuerdo.