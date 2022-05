España actuará en el décimo lugar en la final de Eurovisión 2022

España, representada por Chanel con su tema 'Slo Mo', actuará en la décima posición en la final de Eurovisión 2022 que se celebra en Turín este sábado, según ha informado la cuenta ofical de Eurovision en la red social Twitter.

Así, abrirá la gala la banda We Are Domi representando a República Checa con la canción 'Lights Off' y la cerrará Stefan, el representante de Estonia con el tema 'Hope'.

La final de Eurovisión 2022 ya está completa tras la segunda semifinal que ha tenido lugar este miércoles, y que ha dejado los últimos 10 finalistas: Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia, además de los otros 10 que se clasificaron el pasado martes: Ucrania, Noruega, Portugal, Grecia, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Moldavia y Países Bajos.

Por su parte, Georgia, Irlanda, Israel, Malta, Macedonia del Norte, Chipre, Montenegro, San Marino, Albania, Austria, Bulgaria, Croacia, Letonia, Eslovenia y Dinamarca han sido los países que no han pasado la semifinal por lo que no podrán competir en el festival.

La edición eurovisiva de 2022 estará marcada, en lo negativo, por la sombra de la invasión de Ucrania. En lo positivo, por la práctica extinción de las restricciones debidas a la pandemia. Para España también será especial porque en el ambiente flota la idea de que Chanel tiene, por primera vez en años, la llave para situar a España en los primeros puestos del concurso que se celebra en Turín.

Ha nacido una estrella y busca hueco en el firmamento artístico, una misión puede que más dura que la ya de por sí intensa preparación que exige Eurovisión 2022, como reconoce para Efe la representante de España en este festival, Chanel.

"Le tengo más miedo a lo que venga después, porque aún no he pensado en ello", confiesa la artista, "muy enfocada" en la final de este sábado, para la que parte con su 'SloMo' como quinta favorita al triunfo por parte de las casas de apuestas. Ahora ya sabe que actúa en décima posición, justo después de Italia.