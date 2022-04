El grupo 'Rebelión científica' llama a la desobediencia civil no violenta ante la crisis climática

'Scientific Rebellion' (Rebelión científica), un colectivo internacional de investigadores frente a la crisis climática, ha realizado un llamamiento a la desobediencia civil no violenta de la comunidad científica entre el 4 y 9 de abril.

La iniciativa se realiza en 25 países y se hace coincidir con la presentación el próximo lunes 4 del informe del grupo de trabajo III del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) sobre mitigación de la crisis climática.

Rebélate. Pasamos a la acción del 4 al 9 de abril.



Ya somos muchas las personas que participaremos. Tu también puedes ser parte de esta movilización histórica.



Apúntate hasta el día 2 abril en el formulario para participar en las acciones: https://t.co/mawPKT3LcY pic.twitter.com/MmifJkysRA — Extinction Rebellion Spain (@esXrebellion) March 31, 2022

Miembros del movimiento científico señalan, en un comunicado, que "ya no basta con seguir esperando a que los gobiernos lean nuestras publicaciones y comprendan la gravedad y la emergencia de la crisis climática. No han estado a la altura, por eso optamos por la resistencia civil no violenta".

El movimiento reclama a los gobiernos que reaccionen y tomen medidas reales "integrando las instrucciones del consenso científico como objetivos vinculantes de transformación".

Igualmente, piden a las autoridades académicas la inclusión de formación obligatoria sobre crisis climática y energética en todos los grados y másteres.

Además de un manifiesto suscrito por investigadores y abierto a nuevas adhesiones, las acciones incluyen huelgas académicas en diversos países.