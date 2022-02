Álvaro de Paz: "El Real Madrid es mi mejor y más larga duración sentimental"

Álvaro de Paz nació en Valladolid en 1981, pero ha vivido en Zaragoza desde los cinco años. Se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, y alterna la interpretación con los guiones y la poesía. Enamorado del fútbol, con Íñigo de Carlos ha hecho la serie de seis capítulos de 45 minutos, ‘La leyenda blanca’, sobre el Real Madrid, que se estrena el día 11 en Amazon Prime.

Debemos suponer que es un gran aficionado al fútbol. ¿Porqué le han encargado a usted este proyecto, cómo ha llegado a él?

Efectivamente soy un gran aficionado al fútbol y en concreto al Real Madrid. Soy de los que organizan su agenda alrededor de la hora en la que juega esa semana el equipo. De pequeño cuando vivía en Zaragoza tenía un sueño y era vestirme de blanco y jugar junto a Butragueño de delantero en La Romareda y meter un gol y pedir perdón a la grada. Como lo máximo que llegué fue a Juveniles en el Club Deportivo El Olivar, ya me quedó claro pronto que eso estaba lejos de pasar. Pero la vida es “molto longa”, como le dijo Juanito a los jugadores del Inter de Milán tras perder 2-0 en Italia y esperarles a los italianos el infierno de jugar la vuelta en Madrid. Y esta en mi caso, como al Madrid de 1986, me entregó una oportunidad inesperada de acercarme a ese sueño, pero de otra manera.

Siga, siga.

Hace cinco años conocí a Íñigo de Carlos (amigo con el que había colaborado anteriormente en una película en la que él ejercía de productor y yo de actor), que es nieto de Luis de Carlos, que tuvo la difícil misión allá a finales de los 70 de suceder a Santiago Bernabéu como presidente del Real Madrid. Iñigo pensó que el Real Madrid debía tener una gran serie que se pudiera ver en el mundo entero y que estuviera basada en los valores que han hecho diferente a este club. Me ofreció la posibilidad de crearla junto a el y por su puesto me pareció un honor y un reto y nos pusimos en marcha. Hace un lustro las plataformas prácticamente ni existían en este país, y las pocas que conocíamos estaban por así decirlo desembarcando muy lentamente… Digamos que nos sentíamos como dos “locos” que sabían que esto tarde o temprano iba a hacerse realidad en un mundo -el actual- , que en esos momentos aún no existía…

¿Qué ha querido hacer, cómo se plantea una serie sobre el llamado mejor equipo de la historia?

La idea que tuve desde el principio -basándome en el montaje de ‘El padrino II’ de Francis Ford Coppola-, fue que esta historia debía tener saltos temporales unidos por momentos o imágenes clave dentro de la historia del club. Y estos debían de saltar como en la película del color al blanco y negro. Ejemplo: Tras investigar durante muchos meses descubrimos paralelismos como que Iker Casillas se convertía en héroe de la final de la novena Copa de Europa por una lesión de César Sánchez, y Kopa en la final de la cuarta Copa de Europa se lesionaba contra su ex equipo el Stade de Reims y en esa época no había cambios. Y nos preguntamos por qué. ¿Qué se hacía cuando un jugador se lesionaba? Ambas respuestas son geniales y son contestadas en la serie por los mejores historiadores del Real Madrid que hay en el mundo.

¿Qué le ha interesado subrayar: una ética de competición, un equipo lleno de grandes futbolistas, un conjunto repleto de hitos e instantes?

Después había que elegir que queríamos contar en una historia tan rica, cuajada de grandes gestas y de épica. Así que me centré en lo que realmente hizo y sigue haciendo grande y diferente al Real Madrid de los demás clubs del mundo, y eso es la Copa de Europa. Así que de ahí el título: 'La leyenda blanca', leyenda que nace al ganar la primera Copa de Europa en París en 1956 y sigue hasta el día de hoy. Dentro de toda la atmósfera de lo que sabemos que es el planeta fútbol: goles, grandes regates, remates de cabeza, paradas, emociones, etc. Lo que más me interesó fue contarlo desde la poética del deporte y de la superación. ‘Carros de fuego’ es una de mis películas favoritas por ese aroma romántico de ver a unos jóvenes que, viniendo de diferentes estratos sociales y con distintas cualidades a la hora de competir, cada uno llega a correr a las olimpiadas gracias su esfuerzo. Junto a esa música de Vangelis y esas imágenes corriendo a cámara lenta por esas playas británicas. Para mí esa era la serie, ahí estaba.

El actor Álvaro de Paz que participó en 'Goya. 3 de mayo' de Carlos Saura. Marcos Cebrián.

¿Qué otras cosas podremos ver?

Historias de niños como José Antonio Camacho que nunca pudo imaginar desde su pueblo en Cieza que un día cogería un autobús que le llevaría a jugar en el Real Madrid. O Pedja Mijatovic que en Montenegro no tenían casi ni posibilidad de seguir el fútbol por televisión, y luego a base de esfuerzo llega a ser el héroe inmortal de la séptima y a ser nombrado segundo mejor jugador del mundo en el balón de oro. Son todas historias como dice Raúl González en la serie: le recordó en una jugada que era Oliver corriendo por un balón en un campo interminable. Al final nuestros ídolos tienen sus ídolos también y como los mortales se empequeñecen ante ellos. Álvaro Arbeloa, que es de Zaragoza y estudió en el colegio Jesuitas de mis amigos, es un ejemplo. El día que rodábamos una reunión de futbolistas de varias generaciones de la historia del club me dijo: “Tocayo a veces me preguntó que hago yo aquí, estos eran mis ídolos…”. Me quedé impactado. Estamos hablando de un tío que tiene copas de Europa, mundiales y Eurocopas, y me dice eso. Para mí demuestra su humildad y lo pequeños que nos sentimos todos delante de las personas que hemos admirado desde niños.

¿Cómo describiría el imaginario universal del Madrid, qué le da a la gente, qué te ha dado a ti?

Todo. El Real Madrid es mi mejor y más larga duración sentimental. Me da enormes alegrías y gigantescas tristezas. De niño lo llevaba peor, supongo que como los desamores con mis novias, que ahora los sabes sobrellevar de otra manera, igual que cuando al Madrid cae en la Champions y ya no estás depresivo varios días. Digamos que uno madura y se va preparando psicológicamente para ese fatídico momento en el que el arbitro pita final y te vas para tu casa dolido. Es inexplicable lo que siente un hincha cuando marca gol tu equipo, es sencillamente inexplicable sino tienes esa pasión inoculada dentro desde que prácticamente tienes noción de entender cosas en la vida… Como decían en la maravillosa película de Campanella 'El secreto de sus ojos', una de las mejores frases de la historia del cine sobre el fútbol: “El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios, pero hay una cosa de la que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión, no puede cambiar el amor por su equipo de fútbol”.

Leo que usted productor y creador de 'La leyenda blanca'. ¿Qué quiere decir eso?

En Estados unidos por ejemplo se llamaría 'showrunner', como en el caso de mi serie favorita de todos los tiempos 'Los Soprano' donde David Chase es el creador de la idea, y el que tiene la última palabra para las decisiones más importantes. Nunca había estado en esta situación en una producción de tamaña magnitud. Esto hubiera sido imposible sin tener al lado a grandes tótems del mundo del audiovisual como Felipe Mellizo; prácticamente el inventor de la ficción española desde que creó 'Médico de familia'. Yo le llamo JF Sebastian; como el de 'Blade Runner'. Tenerle cada día cerca enseñándome los secretos de esta complicada profesión en todos sus niveles ha sido un lujo al alcance de muy pocos. Además a los dos nos encanta la buena mesa, así que desde la génesis del proyecto conectamos bien.

¿Hay alguien más?

Sí, sí. Y Mario Caballero, conocido en sus principios en la tele como uno de los “malvados” reporteros en el primer 'Caiga quien Caiga' (mi programa favorito de la televisión en su momento). Enorme profesional que, aparte de escribir junto a él la serie, ha sido la persona que ha entrevistado a todos los invitados, sacando de ellos momentos únicos que se podrán ver dentro de poco. Mario es de esa estirpe de periodistas que constata todo y que es fundamental en un proyecto así. Le decía muchas veces en broma: “Que durante el verano del 2021 eres el ser humano que ha hablado con más estrellas del mundo…”. Sí, podría decir que estas dos personas han sido mis mentores para una responsabilidad así, y sobre todo a día de hoy puedo decir con orgullo que también mis amigos.

"Gento tenía cara de actor de época. Podría haber sido uno de los cómicos que patean los pueblos junto a Sacristán y Fernán Gómez en aquel ‘Viaje a ninguna parte’. Considerado futbolísticamente como el mejor extremo izquierda de la historia"

Ha muerto hace poco Gento, esa centella, esa galerna del Cantábrico. ¿Qué le dice a un actor un personaje así?

Gento tenía cara de actor de época. Podría haber sido uno de los cómicos que patean los pueblos junto a Sacristán y Fernán Gómez en aquel ‘Viaje a ninguna parte’. Considerado futbolísticamente como el mejor extremo izquierda de la historia, le damos un protagonismo importante, como no podía ser de otra forma. Nos hubiera encantado contar con su entrevista, pero no pudo ser. Me impactó mucho su reciente fallecimiento. Va por él esta serie que seguro que a su familia y amigos les emocionará. Un titán dentro y fuera de los terrenos embarrados de aquellos campos de los años 50 y 60. Una persona de la que todo el mundo habla bien.

¿En qué anda, ahora, como actor?

El 2021 ha sido un gran año. Protagonicé la primera película en España del director francés Eric du Bellay, ambientada en ese duro confinamiento que todos tuvimos de pasar, donde interpreto a un actor de capa caída. Tras un buen recorrido en festivales internacionales estrené la película ‘CODA 77’ de Daniel Cabrero en cines. Rodé en Teruel, dirigido por Carlos Saura, en Teruel los asesinatos del 3 de mayo junto a un fantástico grupo de artistas aragoneses. También grabé entre otros un cortometraje ambientado en las calles del barrio de la Magdalena en Zaragoza dirigido por Toni Oliete, un cineasta que va a dar mucho que hablar en el futuro.

Está que no para, pues...

La nota digamos de claro/oscuro del año fue cuando me seleccionó Wes Anderson en un macro ‘casting’ para su película rodada en Chinchón este verano. Me llevé un alegrón de esos que no se lo puedes decir a nadie y te mueres por contarlo… y después de un mes esperando las fechas finales, digamos que se terminó cayendo por diferentes motivos. Pero le puedo decir que si el 2022 es como este último año sería un privilegiado. Tengo para este año dos largometrajes que no puedo dar muchas pistas aún, un proyecto que puede llegar a ser internacional y una obra de teatro dirigida por Emilio Restrepo que está en fase de escritura.

A Álvaro de Paz le habría encantado contar con Gento en la serie; cuenta con Álvaro Arbeloa. Marcos Cebrián.

Ha publicado un poemario, con reminiscencias cinéfilas desde el título: ‘John Wayne nunca dispara por la espalda’. ¿Qué lugar ocupa la poesía en su trayectoria?

‘John Wayne nunca dispara por la espalda’ ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado. Yo creo en la poesía como algo que está en todo, como le comentaba anteriormente (incluso con peleas siempre amistosas en la producción de la serie) siempre intento meterla en el guión de ‘La leyenda blanca’ de algún modo. Nombramos a Lorca, a Proust, a Delibes, a Pedro Salinas y eso en una serie de fútbol no es fácil. Captar la belleza de las cosas. Remarcarla; siento que cada situación de la vida tiene su lado hermoso, su lado poético, hasta el momento más trágico u oscuro. Acudo a otro cineasta: a Paolo Sorrentino cuando le preguntan por qué siempre hace ese tipo de planos tan costosos y largos de rodar, con tanta poesía visual, contesta: Pudiendo hacerlo, ¿por que no debería darle algo bello al espectador?

¿Cómo se define como poeta, qué busca?

Quizás con las últimas frases de mi libro:

Alzo el puño mirando a las nubes,

Ellas me iluminan,

La alegría invade todos los poros de mi cuerpo.

Ya estoy entrando en casa,

Nada me cansa,

Nada me distingue,

No hace falta que os levantéis,

Solo soy yo,

Solo soy yo…