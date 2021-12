La serie sobre Georgina Rodríguez se estrenará en Netflix el 27 de enero

La serie sobre la vida de Georgina Rodríguez, ‘influencer’ jaquesa, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, llegará a Netflix el próximo 27 de enero, según reveló este martes la plataforma. ‘Soy Georgina’ se estrenará a nivel mundial ese día y promete revelar todos los aspectos de su vida, desde la parte más pública y conocida hasta la más personal.

«Viviremos con ella su día a día, su maternidad, su relación con Cristiano Ronaldo, sus viajes, sus fiestas… descubriremos sus verdaderas amistades, sus anhelos y deseos, sus momentos altos y los bajos. Conoceremos quién es realmente Georgina Rodríguez», apuntaron desde Netflix sobre este proyecto producido por Komodo Studio.

Con más de 28 millones de seguidores en Instagram, Georgina es modelo, madre, empresaria, bailarina y pareja del citado futbolista portugués. En esta producción «podremos ver su faceta más personal, un retrato emotivo y en profundidad de la mujer que hay detrás de las portadas, las fotos, los ‘stories’ y los grandes titulares», añadió la plataforma.

En un vídeo promocional del programa, aparece la propia Georgina, vestida de negro, sobre unas letras doradas con su nombre: «Muchos conocen mi nombre. Pocos saben quién soy», apunta la joven de 27 años, que tiene una hija con el futbolista y está embarazada de gemelos.

‘Soy Georgina’ se presentó en el pasado FesTVal de Vitoria, donde el director de Entretenimiento de Netflix España, Álvaro Díaz, aseguró que la protagonista de este programa, el primero de la plataforma en nuestro país sobre la vida de una ‘celebrity’, es «una chica muy natural».

«Mi vida cambió, he pasado de no tener nada a tenerlo todo, de vender lujo en una tienda a que me lo regalen para lucirlo», explica la propia Georgina, que se enfrenta a momentos emotivos como el de regresar a Jaca, ciudad de Huesca donde se crio y a la que llevaba años sin volver.

La ahora modelo de fama mundial salía de trabajar un jueves de agosto cuando se encontró con Ronaldo. «Fue un momento como de un clic», dice el jugador en una de las entrevistas en ‘Soy Georgina’. «Nunca pensé que tendría esa magnitud, que me iba a enamorar de ella», explica.