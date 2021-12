Jesús Vázquez: "Un buen cupido debe tener puntería y la nuestra es un poco más tecnológica"

Decía Jesús Vázquez (Ferrol, 1965) en una entrevista reciente que si algo le haría levantarse de una mesa en una primera cita sería "el tema de los olores". "Soy un poquito maniático, si hay un olor que no me resulta agradable ya no puedo seguir con la conversación con esa persona", asegura el presentador que estrena hoy 'First dates café' en Cuatro a las 14.00.

-¿Se imaginaba a estas alturas de metre en un restaurante?

-Pues hombre yo lo fui en su día, porque a principios de los 2000 monté un restaurante y llegué a abrir hasta una filial, así que el mundo de la restauración me suena familiar. Eso sí, no era el metre, era el propietario, pero sí que me gustaba mucho estar al frente del negocio, recibir a la gente, ir por las mesas, charlar, ver cómo iban las cosas, meterme en la cocina... O sea que no me es ajeno el mundo de los restaurantes.

-De hecho, ya estuvo en la segunda temporada de 'First dates crucero'.

-Claro, hace un par de meses o así. Es que llevo un final de año tan loco... Pero sí, estuvimos quince días navegando por el Mediterráneo y ahí es donde me curtí en un formato que me ha gustado desde que se empezó a emitir y que veo prácticamente todas las noches porque es de lo mejorcito que tenemos en Mediaset.

-¿Qué debe tener un buen cupido?

-Puntería (ríe). Es un poco lo que hacemos nosotros, una puntería un poco más tecnológica porque nos valemos de nuestras bases de datos y buscamos compatibilidades entre personas que se presentan al programa.

-O sea que se puede encontrar el amor en un programa.

-Me consta que sí, fíjate. He hecho otros 'datings' porque me gusta mucho el formato, me encanta la energía que se crea, el buen rollo, por lo divertido, por las situaciones cómicas, por la ternura... En definitiva, porque me encanta el amor. Y la última prueba la tengo de esta misma mañana (por el viernes), que hemos estado grabando en el restaurante, y ha venido un señor de sesenta años al programa y, haciéndole la entrevista, me ha contado que buscaba allí el amor porque tiene unos vecinos, de los que se ha hecho muy amigo, que se conocieron en el programa de Carlos Sobera. Es verdad que no es fácil, como en la vida, y no salen todas las citas, pero sí que de vez en cuando surgen parejas compatibles que deciden probar suerte ahí fuera.

-¿El amor no tiene edad?

-No tiene edad, ni fronteras, ni barreras, que es una de las cosas más bonitas de este programa. Y hay tantas formas de amar como personas hay. Lo bonito del programa es que se muestra con total naturalidad y con total normalidad, se visibilizan todas las clases de amor y de las distintas formas de relacionarse entre personas y eso es lo maravilloso del programa, que envuelto en humor, cariño y simpatía, mostramos una fotografía de las relaciones humanas muy aproximada a las de la realidad de ahí fuera, que es mucho más compleja que el modelo clásico de hombre, mujer y niños.

-Abren también el programa a quien solo busca una amistad.

-Sí, es una de las novedades que hemos querido introducir precisamente por eso, porque el amor se manifiesta de muchas formas, más allá del amor sentimental y de pareja. En el programa de Carlos Sobera muchas de las parejas, a la pregunta de si tendrían una segunda cita, respondían cosas como "me encantaría que fuéramos amigos". De repente pensamos que si nos salían tantas parejas compatibles para una amistad, ¿por qué no abrir el espacio a la gente que busque amigos con los que compartir tiempo, vida, cines, tomar un café o a bailar?

-¿La pandemia nos ha hecho más huraños y menos receptivos al amor?

-Nos ha golpeado a todos y a cada uno de una forma distinta. Es algo inédito, que nunca pensamos que íbamos a pasar, y estamos saliendo como podemos. A muchos nos ha afectado a nuestras relaciones sociales. A mí me cuesta más estar en sitios con mucha gente, ir a lugares públicos, y es verdad que eso repercute en las relaciones humanas, cuanto menos sales y menos te relacionas con otros, menos posibilidades tienes de conocer nuevos amigos o enamorarte.

-¿Qué otras novedades tendrá el formato?

-El formato es impecable, así que la esencia es la misma. Pero sí le hemos querido dar otro aire. No es lo mismo cuando uno se prepara para cenar, cómo se arreglan y cómo se disponen las mesas, ni el ambiente, ni el ritmo, siquiera. Hemos querido darle el ritmo que tiene un restaurante de mediodía, donde se mueve todo un poco más rápido, hemos puesto mesas altas con taburetes, hemos abierto la barra para que se pueda tapear.

-¿Ha tomado prestado mucho de Sobera?

-He visto muchas noches el programa y me he fijado mucho en lo que él hacía, en algunos truquillos que él tiene para coger el hilo de cómo hay que llevar el restaurante. El tono también es muy importante. Ese tono de broma y empatía que luego convierte en aceptar sin reparos y sin preguntas cualquier tipo de relación que vengan a buscar. Esa para mí es la esencia del programa. Yo lo tengo muy natural. Soy empático y me encanta la gente y que cada uno sea como quiera.