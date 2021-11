Seis mujeres de éxito resaltan el esfuerzo y la valía para dirigir su vida y su carrera

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza lució este miércoles con la tercera edición de la gala ‘Mujeres’ de HERALDO DE ARAGÓN, que llegó tras suspenderse en 2020 por la pandemia de la covid-19. Alrededor de un millar de personas, en su mayoría féminas, asistieron a este acto de exaltación de la valía y el esfuerzo que realizan las mujeres en su carrera profesional, un esfuerzo que en no pocas ocasiones necesita de un plus para alcanzar los mismos resultados que obtienen los hombres en las mismas condiciones. La farmacéutica y divulgadora Boticaria García, la exbaloncestista Amaya Valdemoro, la periodista y escritora Marta Robles y las cantantes Laura Cebrián ‘Elem’ y Anaju se sinceraron ante el auditorio contando sus vivencias en un ambiente intimista propiciado por el buen hacer de la presentadora, humorista, actriz y periodista Berta Collado, que condujo con acierto un acto en el que ella misma había participado como invitada en la anterior edición.

Más información Así contamos la gala en directo

La gala se abrió y se cerró con sendas interpretaciones musicales. Al principio fue la cantante alcañizana salida de la cantera de ‘Operación Triunfo’ Anaju quien interpretó al piano ‘Cellophane’ de la británica FKA Twings. Para culminar la gala, ella misma y Elem cantaron ‘Lucha de gigantes’, un tema de Nacha Pop que levantó al público, que expresó su satisfacción con una larga ovación final.

"El éxito no deja de ser tener tú el mando de tus propias decisiones. Mujeres de éxito somos todas. Mi madre y todas las que estamos aquí"

Ya desde la bienvenida a los asistentes, al comienzo del acto, Berta Collado dejó bien claro que las invitadas iban a dar conocer algunos hitos de sus carreras pero advirtió que "al final el éxito no deja de ser tener tú el mando de tus propias decisiones. Mujeres de éxito somos todas. Mi madre y todas las que estamos aquí", lo que levantó una gran ovación.

Actuación de Anaju en la Gala 'Mujeres Heraldo'

Anaju fue la primera invitada en contar su experiencia en los primeros pasos en el mundo de la música, que coincidió con el confinamiento, por lo que aventuró que "si este es el peor momento en que puede estar la industria y yo me he podido mover, esto solo puede ir a mejor".

Reconoció que sigue teniendo muchos nervios y respeto, más que miedo, ante tantas mujeres que se han abierto camino en el mundo de la música.

"Si este es el peor momento en que puede estar la industria y yo me he podido mover, esto solo puede ir a mejor"

Su colega musical Elem, que también interpretó una canción al piano, a propósito del miedo escénico ofreció algunas de las mejores anécdotas de la noche cuando relató que se llegó a desmayar tocando el piano o que se irritaba a posta la garganta para quedarse afónica y no subir al escenario o evitar exponer algún trabajo en público en la Universidad. Todo eso lo fue superando con el tiempo, gracias en gran medida a la ayuda de su familia, y ahora solo ve un futuro en el que la música sea su pasión y su profesión.

Actuación de Elem en la Gala 'Mujeres' de Heraldo

Frente a estos dos testimonios de dos artistas que comienzan a labrarse una carrera con ilusión, el resto de invitadas ofrecieron unos relatos barnizados por la capa de la experiencia que, en el caso de Amaya Valdemoro, ofreció luces y sombras. En cuanto a las primeras, citó sus numerosos triunfos y participaciones en competiciones internacionales, en tanto que en las segundas incluyó los inconvenientes de una carrera de deportista de élite y el "duro" tránsito al día a día tras su retirada.

"Había días que no me podía levantar de la cama. Fue durísimo y hemos visto a deportistas que se han quitado la vida"

Ahí afloraron las emociones, que contagiaron al resto de invitadas y al público, que la animó con continuas ovaciones. "Tenía que reinventarme y lo pasé muy mal, había días que no me podía levantar de la cama. Fue durísimo y hemos visto a deportistas que se han quitado la vida". "Nos dejamos la piel y la recompensa que tenemos en mucho menor que la de los deportistas chicos, yo he sido afortunada y pude tirar hacia delante" gracias a la ayuda del psicólogo.

Anaju y Elem cierran la Gala 'Mujeres' de Heraldo con 'Lucha de gigantes'

La periodista y escritora Marta Robles también fue adquiriendo un tono muy intimista en su charla con Berta Collado, sobre todo cuando relató los pormenores del rodaje del corto ‘La chica que no supiste amar’, basado en un relato de uno de sus libros, en el que denuncia el mundo de la prostitución y la trata de mujeres. Contó con orgullo de madre que la música del corto es de uno de sus hijos y que otro, que es actor, participa en la cinta. Dijo que se "vació" con esta tremenda historia y denunció algunas de las tramas que permiten y apoyan la labor de los proxenetas. Al final, llegó a calificar de "puteros que compran carne humana", porque "no son clientes", a quienes contratan servicios sexuales.

"Es muy difícil ser rubia y ser intelectual", aunque "a veces me hago la rubia"

Retazos de humor

En alguna de sus intervenciones posteriores puso el acento en el esfuerzo múltiple que tienen que hacer las mujeres para llegar alto en sus carreras y bromeó al respecto apuntando que "es muy difícil ser rubia y ser intelectual", aunque "a veces me hago la rubia".

NOTICIAS RELACIONADAS Corrillos y talento que no entienden de géneros en la gala ‘Mujeres’ de HERALDO

Aunque para humor el que ofreció sin ningún miramiento Boticaria García al contar su experiencia de cómo pasó de ser una simple farmacéutica de pueblo a una bloguera de éxito, hasta el punto de que las redes sociales le "cambiaron la vida", no sin antes pasar por los nervios de ser finalista en siete concursos de blogs, hasta que un buen día, sin esperarlo, ganó el de ‘20 minutos’. También contó los pormenores de la venta de unas mascarillas solidarias con las que han recaudado 100.000 euros.

Por su parte, Berta Collado habló de algunos proyectos que está preparando, como el revisionado de un clásico que quiere estrenar en el festival de Almagro, y contó su experiencia en televisión, que "es una trituradora" y con el escollo añadido de "sentir que estás siempre en el alambre".

Foto de la gala 'Mujeres' de HERALDO DE ARAGON, que celebra en la sala Mozart su tercera edición TONI GALAN La gala 'Mujeres' de HERALDO DE ARAGON llega a su tercera edición tras suspenderse en 2020 por la pandemia de la covid-19. Un evento para celebrar el feminismo y su visibilidad con mujeres triunfadores que quieren dar ejemplo.

Y tras la interpretación musical final apuntada, las participantes en la gala se hicieron un selfi antes de despedirse entre el cariño y los aplausos del público.

Entrevista a las seis protagonistas

Entrevista a Anaju en la Gala 'Mujeres Heraldo'

Entrevista a la presentadora Berta Collado en la Gala 'Mujeres Heraldo'

Entrevista a Anaju en la Gala 'Mujeres Heraldo'

Entrevista a Boticaria García en la Gala 'Mujeres Heraldo'

Entrevista a Amaya Valdemoro en la Gala 'Mujeres Heraldo'