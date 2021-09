Confianza para construir un futuro mejor

Celebra HERALDO el 20 de septiembre su aniversario, y lo hace renovando el compromiso que mantiene con sus lectores y anunciantes y la vocación de servicio a la sociedad aragonesa que ha sido siempre su razón de ser. Ciento veintiséis años de trayectoria son un bagaje muy notable para una empresa familiar y para un diario que en todo momento ha defendido su independencia y que ha mantenido la información veraz y el análisis razonado de la realidad como sus mejores argumentos.

Para mí, vinculada desde niña a HERALDO y habiendo desempeñado en el organigrama de la compañía diversas funciones a lo largo de los últimos años, que han supuesto un intenso proceso de aprendizaje, este aniversario de 2021 tiene un significado y un alcance muy especiales. Porque hace apenas unos meses que he asumido la presidencia de la empresa, recogiendo el testigo de mi tía, Pilar de Yarza Mompeón, y siguiendo la estela de las cinco mujeres que, desde 1940, me han precedido en esta responsabilidad. Y he comenzado esta tarea con el orgullo de saber que quienes hoy hacemos HERALDO somos depositarios de un valioso legado, pero, al mismo tiempo, con la humildad que produce el ser consciente de las dificultades y de los desafíos a los que habrá que hacer frente. Y, sobre todo, con la ilusión de proyectar al principal medio de comunicación de Aragón hacia el futuro, trabajando, en estrecha colaboración con sus profesionales y en permanente contacto con la sociedad, para mejorarlo cada día, para incorporar los cambios tecnológicos y organizativos que se están produciendo, y para contribuir de esa forma al desarrollo y al bienestar de nuestra Comunidad.

No hace falta decir que estamos atravesando una etapa muy difícil. Muchos hogares han sentido en carne propia el zarpazo de la enfermedad, miles de trabajadores han perdido su empleo, infinidad de autónomos y de pequeños empresarios han tenido que cerrar sus negocios o han sufrido grandes pérdidas y la vida cotidiana de todos los ciudadanos se ha visto sacudida y limitada por las circunstancias que ha impuesto la pandemia. Sin embargo, aunque con altibajos, gracias a la vacunación y al esfuerzo colectivo, ya estamos dejando atrás ese dramático periodo y podemos intuir claramente la proximidad de la recuperación. Aragón, sus gentes y sus empresas tienen reservas de dinamismo que les permitirán aprovechar muy pronto las oportunidades que se están abriendo e iniciar una nueva etapa de crecimiento y progreso. Y HERALDO, que ha estado presente en los momentos más duros informando con seriedad sobre todos los detalles de la pandemia y de sus secuelas, contribuirá también con energía a la salida de la crisis. Haciendo honor a nuestra trayectoria, seguiremos difundiendo toda información relevante, contando las historias que ‘cuentan’ y contribuyendo a conformar una opinión pública que se apoye en la sensatez y en el diálogo como mejores cimientos para la construcción de un futuro común. Los medios de comunicación, la prensa, nos encontramos también en un proceso muy exigente de transformación. Los cambios tecnológicos nos llevan a desarrollar nuevas formas de conectar con el público. Al tradicional periódico de papel se ha sumado la información en internet, con la inmediatez y la versatilidad que proporciona. En HERALDO queremos aprovechar esas innovaciones, adaptar nuestro trabajo a sus crecientes posibilidades para seguir sirviendo de referencia a nuestros lectores. Respetando siempre los valores fundamentales del buen periodismo, que permanecen a través de todos los cambios técnicos, y que se sustentan en la veracidad y la fiabilidad de una información relevante y contrastada.

Estos principios del buen periodismo, que ya quedaron expuestos en aquel primer número de HERALDO DE ARAGÓN publicado el 20 de septiembre de 1895, son hoy más necesarios que nunca ante la deriva que representa la propagación de bulos y de informaciones faltas de fundamento y muchas veces malintencionadas. Frente a ese peligro, la fortaleza de un diario de referencia independiente como el nuestro es un valladar y un activo de vital importancia para la sociedad.

Y en las circunstancias políticas que vive actualmente España, a la reivindicación de la libertad de prensa hay que sumar la del conjunto de los valores y de las instituciones que configuran el sistema democrático y que están plasmados en la Constitución de 1978. El edificio constitucional, que tiene su piedra angular en la unidad de la nación y cuya clave de bóveda es la Corona, nos ha permitido a los españoles vivir una fecunda etapa de paz, libertad y prosperidad, por eso su defensa es para HERALDO uno de sus más destacados principios editoriales. Nuestra tarea irá siempre encaminada a la promoción de los intereses de Aragón en el marco de convivencia de la España constitucional.

HERALDO y HENNEO, coincidiendo con este aniversario, entregan, como es habitual sus premios. El Premio Mompeón Motos ha recaído este año en José Joly, representante de otra empresa familiar de editores de prensa con la que compartimos muchas experiencias; el galardón a los Valores Humanos, en la joven escritora aragonesa Irene Vallejo, apasionada y elocuente abogada del humanismo clásico, y el premio HENNEO, en la asociación News Media Europe, que agrupa a más de 2.400 medios de comunicación europeos y representa en buena media unos principios editoriales que compartimos en defensa de la libertad y de la democracia.

Cumplimos ciento veintiséis años, a caballo entre tres siglos, acudiendo a la cita diaria con nuestros lectores. Con ese bagaje y desde mi responsabilidad como editora, quiero renovar el compromiso de ser útiles a la sociedad aragonesa. Contamos para ello con el respaldo de nuestros socios y anunciantes, y con el trabajo y el esfuerzo de un excelente equipo de profesionales. Y tenemos la decidida vocación de seguir contribuyendo cada día, por todos los canales que las tecnologías nos ofrecen, a través de la información y de la reflexión, del debate y del intercambio de ideas y opiniones, al desarrollo en todos los órdenes de nuestra Comunidad. Del conocimiento de lo propio, de la apreciación ponderada de nuestras circunstancias como sociedad, tiene que nacer la confianza necesaria para trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor.