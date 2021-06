El zaragozano Xoel Tarín hace llorar a Aitana y roba el corazón de David Bisbal en 'La Voz Kids'

El joven cariñenense Xoel Tarín fue uno de los protagonistas de la noche de este viernes en el programa 'La Voz Kids' de Antena 3. Como componente del equipo de Vanesa Martín, le tocó enfrentarse en las batallas a sus compañeros Marina Luque y Ferrán Amador. Los tres interpretaron una versión de ‘Like I’m gonna lose you’ de Meghan Trainor y John Legend, tras la que la cantante Aitana, asesora de David Bisbal en el 'talent' destacó que el aragonés, de 15 años, “tiene mucha personalidad”.

No tuvo suerte Tarín en sus duelos, no superó las batallas con sus compañeros de equipo, pero cuando parecía que el futuro del zaragozano tenía los minutos contados en el programa, David Bisbal y Aitana sorprendieron a la audiencia 'robando' al concursante para sumarlo a su equipo.

David Bisbal y Aitana actuaron con el corazón y robaron a Xoel Tarín del equipo musical de Vanesa Martín y Blas Cantó en "La Voz Kids".



Vanesa Martín y su asesor Blas Cantó agradecieron el acto a sus compañeros, ya que destacaron que Xoel "tiene mucho potencial". A lo que Bisbal sumó sus “valores” como persona y los de su familia, que vivieron con júbilo una noche llena de emociones.

La alegría de los aragoneses al conocer la decisión del equipo de Bisbal conmovió a Aitana, que no pudo evitar las lágrimas. "Me recuerdan mucho a mi familia y por eso estoy llorando", se excusó la ex concursante de Operación Triunfo entre sollozos.

"Me ha recordado porque mi familia ha luchado mucho por hacerme creer que yo valgo. Mi padre confiaba plenamente en mí, pero no para que yo pasara sino para que lo intentara. Entonces me vi reflejada en Xoel. Me vinieron muchos recuerdos y, además, les echo mucho de menos", explicó la cantante catalana.

Xoel Tarín entendía sus lágrimas a la perfección porque, ya durante los ensayos de las batallas reconoció que es una persona muy sensible y rompió a llorar emocionado hablando de sus padres: "Lloro por todo, voy a parecer Bustamante", confesaba entre bromas el aragonés.

Así, con la alegría y potencia de voz que le caracteriza desde que cautivara a Vanesa Martín y a la audiencia al interpretar ‘I feel good’, de James Brown, en las audiciones a ciegas, Xoel sigue adelante en el concurso, aunque ahora bajo la dirección del equipo de David Bisbal.