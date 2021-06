Xoel Tarín, de Cariñena a La Voz Kids: “La jota es valentía y pasión, no entiende de edad”

Natural, fresco, sin trampa ni cartón y todo corazón. Así, tal cual pudimos comprobarlo a través de los televisores el pasado viernes; se muestra el joven Xoel Tarin, de 15 años, quien participó en las audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ logrando hacerse un hueco para la siguiente fase tras interpretar ‘I feel good’, de James Brown.

Con alegría y una gran potencia, el joven aragonés logró cautivar al público y al jurado de ‘La Voz Kids’ gracias a una interpretación enérgica con un tema “muy cañero” que, en sus propias palabras, “me permite sacar todo lo que tengo dentro y me hace bailar y moverme por el escenario”, admite.

Todavía incrédulo, Tarin explica que todo el pueblo se ha volcado en darle la enhorabuena durante el fin de semana. “La mayoría de la gente me ha dicho que se emocionó con mi intervención, pero sobre todo con la entrevista”, explica. Y es que este joven, que comenzó a cantar jotas con 5 años por culpa de su padre, asegura que su familia lo es “absolutamente todo”.

“Cuando era pequeño mi padre tocaba cada noche con su guitarra el tema ‘En Zaragoza un cañón’. Me encantaba y se lo pedía a diario”, relata. Fue este inusitado gusto del chaval por este género lo que propició que le apuntaran a clases con otra vecina de Cariñena, Angelines Mata, conocida como Paloma. “Luego comenzaron las clases en Zaragoza y, con ocho años, empecé a estudiar canto moderno en la Asociación Espacio Musical de Muel, con Ana”, prosigue el joven.

Como explicaba en el programa, aunque ahora reconoce que tal vez fue víctima de los nervios, la música para él es “un orgullo”. Hoy matiza la respuesta y afirma que “es lo que mejor sé hacer y lo único en lo que he destacado en mi vida”. “No sé por qué lo dije así, pero me salió del alma. La música me acompaña todo el tiempo, las 24 horas del día y es un honor para mí sentir que destaco en algo que siento así”, destaca.

Hoy recuerda como alguien del equipo del programa contactó a su abuela a través de las redes sociales a raíz de su aparición en el programa ‘3 minutos’, de Aragón Televisión. “Al principio pensamos que era toda una broma. Pero no. A los días estaba en un casting en Valencia y luego me seleccionaron para otro en Madrid. Todavía no me creo nada de lo que he vivido”, explica el joven.

“Ojalá pueda dedicarme a la jota toda la vida, me da igual cómo. Como profesor, como lo que sea, pero cerca de ella”

Ya en el plató de La Voz, la experiencia transcurrió como un sueño hecho realidad. Desde los cinco años ha subido a numerosos escenarios por todo Aragón, pero ninguno como ese: “Era tan grande y tan impresionante… la verdad es que impone mucho por eso tenía claro que debía concentrarse en transmitir el mensaje de la canción: que me sentía muy bien”. Y así lo hizo. Y logró que una de las personas del jurado, Vanesa Martín, se girase y le seleccionase para formar parte de su equipo.

En el backstage le esperaban unos emocionados padres, Alberto Tarín y Vanesa Ferruz, y sus primos Alberto, Aimar y Marta, aunque fuera de los estudios había varios miembros más de la familia. “Fuera nos esperaban mi prima Valeria y el resto de mi familia. Jamás olvidaré el abrazo que se dieron todos al salir a la calle, lloramos mucho, pero fue de alegría. Está siendo una experiencia muy emocionante y solo por eso ya merece la pena”, resume.

“Xoel destaca por muchas más cosas que por la música. Entre otras cosas por su carácter abierto y porque no tiene maldad alguna. Todo el mundo que le conoce sabe que es todo corazón. Qué te va a decir su madre”, añade Vanesa.

“Freddie Mercury no solo fue una de las mejores voces del rock, sino que sabía qué hacer sobre el escenario, era un artista de verdad"

Aunque el zaragozano reconoce que no le importaría convertirse en un ídolo de masas como Freddie Mercury, uno de sus ejemplos a seguir como cantante – “No solo fue una de las mejores voces del rock, sino que sabía qué hacer sobre el escenario, era un artista de verdad”, explica- asegura que seguirá cantando jota toda la vida.

“Para mí, la jota es valentía, es pasión. Es un género que no entiende de edad. Entiende de personas y transmite valores que no se encuentran en otros estilos musicales. Creo que es una tradición que no deberíamos perder nunca”, opina con aplomo, a pesar de su corta edad. En cuanto a su futuro, no tiene muy claro cuál será, pero seguro que este se encuentra cerca de la música que tan adentro siente: “Ojalá pueda dedicarme a ella toda la vida, me da igual cómo. Como profesor, como lo que sea, pero cerca de ella”.