Gran sorpresa en Mask Singer al desenmascarar a la medusa y la rana

La segunda edición de Mask Singer volvió a sorprender a su audiencia al desenmascarar a otros dos famosos este miércoles. Si parecía difícil superar el estupor causado por la participación de La Toya Jackson en el espacio de Antena 3 o la presencia de Esperanza Aguirre o Paloma San Basilio, el programa de esta semana no defraudó al desenmascarar a los personajes de la rana y la medusa.

Los investigadores habituales que cada semana intentan descubrir quiénes se esconden bajo los voluminosos disfraces (Javier Calvo, Javier Ambrosi, Paz Vega y José Mota) contaron esta vez con la colaboración de la cantante Chenoa, que como hiciera Ana Obregón la semana pasada, apuntó varias pistas para descubrir a los cantantes enmascarados.

El primer personaje en ser descubierto fue este miércoles el de la rana, después de cantar 'Solo', de Omar Montes, Ana Mena y Maffio.

Se había apuntado que era una persona vinculada al mundo del deporte y enseguida surgieron los nombres de Fernando Torres, Raúl González o Feliciano López como posibles candidatos. Pero el famoso que se escondía tras el disfraz estaba lejos del deporte en activo. A pesar de desvelar su afición al vino tinto y que se consideraba un tipo elegante que trabaja las 24 horas del día, ninguno de los detectives dio en el clavo. Y sorprendió a todos al quitarse la careta y dejar al descubierto el rostro del periodista deportivo Josep Pedrerol, presentador de Jugones, en La Sexta, y El chiringuito de Jugones, en Mega.

Después llegó el turno de la medusa. Esta vez, Javier Calvo y José Mota acertaron con sus pesquisas y descubrieron que se trataba de una integrante del grupo británico Spice Girls.

Entre sus pistas, desveló que su amor platónico es Jon Kortajarena, que heredó de su abuela el buen gusto en el vestir o que ama la música clásica. Después interpretó el tema de TLC titulado ‘Waterfalls’ y Calvo lo tuvo claro: si era Mel B estaba ante la mejor noche de su vida, dijo.

La medusa estuvo a punto de salvarse. Tuvo que enfrentarse al duelo final del programa con la dragona y el huevo, donde defendió 'Spice up your life', una canción de las Spice Girls. Por eso la sorpresa fue aún mayor cuando al quitarse la máscara se confirmó que sí se trataba de Mel B, aunque el presentador Arturo Vals se confundiera al llamarla Mel C (otra integrante de las integrantes del grupo). Los Javis enloquecieron al verla tras declararse fans absolutos de la banda británica.