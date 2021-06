Esperanza Aguirre, segunda exministra de Cultura en 'Mask Singer'

'Mask Singer' no para de dar sorpresas. Los que aguantaron este miércoles hasta altas horas de la madrugada para ver quién se esconde bajo uno de los disfraces asistieron a cómo debajo de la máscara del personaje 'Mariposa' aparecía Esperanza Aguirre, política del PP, exministra, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Senado y, actualmente, imputado en el Caso Púnica, que investiga la financiación irregular de su partido.

Ninguno de los 'investigadores' que tratan de adivinar la identidad de los rostros conocidos que se esconden debajo de las máscaras pudo adivinar de quién se trataba. Ni por asomo. Solo hubo que ver las caras de estupefacción de Javier Ambrossi, Javier Calvo (los Javis), Paz Vega y José Mota al descubrir quién era el tapado. Solo acertaron en una cosa: el personaje oculto era una mujer mayor. Teresa Campos o Mayra Gómez Kemp o Agatha Ruiz de la Prada fueron algunos de sus tiros errados.

Tras despojarse de la máscara, Aguirre contó que se había apuntado al programa porque le gusta cantar.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, interpretó un tema en francés (idioma que, como el inglés, domina). Eligió la canción 'Elle Elle L'a', de Kate Ryan. En el duelo final, que fue contra el personaje de Flamenco, cantó 'This boots are made for walking', de Nancy Sinatra.

Preguntada por cómo había logrado ocultar su participación en 'Mask Singer' respondió que porque "si no me ponen penalidades" (refiriéndose a que se les penaliza económicamente en el contrato).

También bromeó con su pelo: "Nunca he salido en la televisión con el pelo tan mal, mi peluquera me mata". Y argumentó que durante la actuación no se movía más porque el disfraz pesaba mucho y que no veía nada.

"Ahora entiendo a los ciegos".

Aguirre es la tercera política española en aparecer en 'Mask Singer' y la segunda exministra de un Gobierno de España, en concreto del de Cultura, ya que le precedió en el programa el efímero Maxim Huerta. El otro político fue Toni Cantó, que concursó vestido de camaleón. Entonces pertenecía a Ciudadanos.

Otras dos mujeres veteranas han sido el personaje secreto en esta segunda temporada de 'Mask Singer': Latoya Jackson e Isabel Preysler.

Aguirre, además, no es la única veterana miembro del PP que se ha atrevido con el entretenimiento televisivo. Otra exministra y, en su caso, expresidenta del Congreso, Celia Villalobos, es tertuliana habitual y fue participante en la última edición de 'Masterchef Celebrity'.