Ana Rosa Quintana: "Después de 40 años me merezco decir lo que pienso"

La presentadora Ana Rosa Quintana, quien cerrará esta semana la temporada número 17 de su matinal en Telecinco, una temporada "especialmente dura" pero con grandes éxitos en audiencia, cree que después de 40 años se merece decir lo que piensa.

"Hemos salido a trabajar todos los días, incluso en los momentos más duros de la pandemia", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa la comunicadora, que este año ha sido especialmente crítica con el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria porque, ha argumentado, "estábamos viviendo todos una situación límite".

Según Quintana, "hemos vivido una situación casi de guerra y, después de cuarenta años, creo que me merezco decir lo que pienso y lo hago como lo he hecho siempre, honradamente y sin esconderme".

"¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no voy a ser crítica con los que no gobiernan porque no gobiernan. Soy igual de crítica que lo era cuando gobernaba el Partido Popular y estaba la (trama de corrupción) Gürtel o hacíamos todos los días un desahucio y al Gobierno de entonces no le gustaba nada lo que hacíamos", ha añadido.

Pese a ser clara con sus opiniones, ha indicado,"luego me siento en una mesa plural donde cada uno hace lo mismo que hago yo. Dice lo que piensa, lo que siente e intentamos que sea una mesa no de una sola opinión, sino que estén representadas todas las opiniones. Creo que eso lo hemos conseguido y eso lo agradece el espectador".

En esta temporada y la mitad de la pasada, cuando estalló la pandemia de coronavirus, se ha intentado más que nunca "hacer una información muy de servicio publico".

"Gracias a la pandemia este programa lo ha recuperado de una forma más intensa, que es el servicio público. Estar informando de las medidas, de los datos… a la población. Muchas veces salían noticias contradictorias y confusas y hemos tenido que trabajar mucho en este aspecto", ha apuntado Quintana, que presenta el programa matinal más longevo de la televisión española.

Producido en colaboración con Unicorn Content y dirigido por Óscar de la Fuente, 'El programa de Ana Rosa' cierra un nuevo curso televisivo con el 19,7% de share y 691.000 espectadores, anotando su mejor cuota de pantalla de los últimos seis años.

Cederá el testigo a partir del lunes 28 de junio a 'El programa del verano', que contará de nuevo con Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat como presentadores.