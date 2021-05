"Kiko Matamoros ha sido difícil de parodiar en 'Sálvame'", dice el imitador Josep Ferré

Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño. y hasta María Teresa Campos. Ninguno de estos personajes televisivos escapa al nuevo integrante de 'Sálvame', Josep Ferré (Tarragona, 1970). Este actor, como se define, parodia todas las tardes a un colaborador del veterano programa vespertino de Telecinco, aunque «intenta ser cuidadoso».

En 'Sálvame' es el azote de los colaboradores, ¿le temen?

No sé, la verdad es que me lo ponen muy fácil y se lo toman bastante bien. Unos tienen más sentido del humor que otros, pero esto pasa en 'Sálvame', en la familia y en el trabajo. La verdad estoy muy contento con su actitud y me han hecho crecer el personaje.

¿Es complicado parodiar a alguien que está a su lado?

Sí, pero ayuda. Porque estás al lado y escuchas su tono y cómo lo dice y facilita el trabajo. Siempre lo digo, yo soy actor, no imitador. Realmente, soy un actor que parodia y mi objetivo es crear espectáculo y que funcione el divertimento y locura.

¿Ha tenido alguna vez una queja del imitado?

No, algún pequeño detalle, pero, en general, se lo toman bien.

Comenta que es actor que parodia, ¿cómo se prepara?

Lo primero que hago es ponerme cascos y voy escuchando la voz de manera relajada, los tics que tiene al hablar. Luego, me fijo en su cuerpo, cómo gesticula y cómo anda. Así llego a construir el personaje, casi al 100%, porque no soy un crack, solo soy un currante. Me gusta impregnarme del espíritu de esa persona y luego la enloquezco.

¿Qué personaje le ha costado más?

¡Uf! Kiko Matamoros, porque su voz es muy grave. Ha sido de los que más he disfrutado y me he divertido, al menos eso me dice la gente (risas). Kiko me lo puso muy fácil, porque tiene mucho sentido del espectáculo. Domina la televisión como muy pocos y sabe qué es lo que hay que hacer, es muy inteligente.

Con tanta parodia, ¿hay buen rollo en 'Sálvame'?

A mí me han recibido muy bien. Vivo un ambiente bueno, después, claro, tendrán sus cositas, pero conmigo, muy bien. Para, ellos, creo, que soy un respiro, porque desenfocan esa tensión cuando aparezco.

Lleva desde 1999 en la pequeña pantalla, ¿ha cambiado mucho la tele?

En 1999 tampoco era muy consciente, porque estudié Arte Dramático en Valencia y todas mis experiencias estaban relacionadas con el teatro. Mi debut en la televisión fue con 'Me lo dijo Pérez' de la productora La Cubana. Para mí la televisión era algo nuevo y desconocía ese mundo. Pero, sí, ha cambiado, ahora todo es más rápido.

¿Cómo fue ese salto del teatro a la televisión?

Realmente, no es un salto, porque pillas lo que sale. Trabajaba en teatro de calle en PortAventura y me enteré del proyecto de La Cubana. Accedí al casting, me cogieron y tocó televisión.

Luego llega 'Homo Zapping', ¿cómo fue aquella aventura?

El director era José Corbacho que me conocía de esa etapa de La Cubana. Aquí noté que la televisión era muy rápida, porque hacíamos 'gags' de rabiosa actualidad y si un día salía Antonia Dell'Atte en 'Crónicas Marcianas', al día siguiente me tocaba hacerla y había pocos días para estudiar el personaje. 'Homo Zapping' me enseñó a ser resolutivo, igual el personaje no estaba al 100% pero tú tenías que conseguir que lo pareciese.

¿Es más complicado hacer parodia y comedia ahora que tenemos la piel más fina?

Intento ser cuidadoso, porque estoy en un directo de cuatro horas en 'Sálvame' y tengo que meter baza. Las redes sociales han cambiado el mundo de la televisión y es todo inmediato. A las 16 horas salgo en la tele y en cinco minutos ya hay un vídeo mío por la red, por lo que hay que ir con mucho cuidado a la hora de expresarte. Todo es muy amplificado. No sé si tenemos la piel más fina, pero yo intento divertir y que la gente se lo pase bien.

¿A quién le gustaría imitar?

A Miguel Bosé.