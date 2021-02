Patricia Conde: "Una gran parte de la población se ha vuelto muy susceptible con los chistes"

La redacción de una televisión es el escenario de 'Nadie al volante', la nueva apuesta de humor que se estrena esta noche (22:30 horas) en #0 de Movistar+. Un formato semanal de 25 minutos de duración que se define como una "ácida parodia del mundo de la tele que mezcla 'sitcom' y 'zapping'" y que recrea sus entresijos. Tampoco faltarán "las tramas personales" entre los propios trabajadores. Al frente del equipo estará Patricia Conde (Valladolid, 41 años), la directora de la redacción que deberá organizar el proyecto. "Me he inspirado en esa figura de director y presentador que todos conocemos en este mundillo", cuenta la actriz, que recibirá a la periodista Mariló Montero como primera invitada del espacio, aunque no será la única: "Ella es una gran mujer, una gran profesional y además tiene un gran sentido del humor", defiende.

La vallisoletana regresa así a la televisión para retratar, de forma irónica, la pequeña pantalla, una tarea que ya capitaneó junto a Ángel Martín en espacios como 'Sé lo que hicisteis.' (La Sexta) o 'Dar cera, pulir #0', emitido recientemente en la plataforma de pago.

También vuelve a protagonizar su propia tira cómica 17 después de hacerlo con 'Lady Kaña', su primer trabajo tras el gran éxito de 'El Informal' y que se emitió en las cadenas autonómicas. "Fue el primer proyecto de ficción en el que era la protagonista con 22 años", rememora la popular presentadora.

¿Cómo describe el nuevo formato?

A modo de falso documental. Se narra la vida en una redacción de un programa de televisión, en la que sus personajes son capaces de cometer cualquier barbaridad por el bien del programa. Evidentemente es ficción, solo que jugamos con algunos elementos como pueden ser los vídeos de diferentes formatos de Movistar+.

¿Cómo surgió el proyecto?

Es una idea de Ángel Cotobal, nuestro director y guionista. Nos conocemos desde 'Splunge' en 2005 y hemos trabajo en muchos proyectos juntos. Además, me he inspirado en ese figura de 'director/a' y presentador que todos conocemos en este mundillo.

¿Y cómo se ha preparado el papel de directora?

Pues mira, viendo 'The Office' mientras estudiaba los guiones del programa.

Además, recupera su faceta como actriz. ¿Se siente más intérprete que presentadora?

Desde que empecé en 'El informal' no he hecho más que interpretar. De hecho empecé en la serie 'Al salir de clase' como figurante con frase, o sea que imagínate. En el anterior programa, 'Dar cera, pulir #0', cada día era un personaje diferente. Me da igual interpretar a una campesina ucraniana que hacer una imitación de Karina o de Harley Quinn. Pero en 'Wifileaks' también las hacíamos, y en 'Sé lo que hicisteis'... Disfruto igual haciendo teatro que un programa en directo. O de Brigitte Bardot en 'Velvet'.

¿Qué le gusta ver en la pequeña pantalla?

Hace unos diez años que no veo la televisión generalista. Solo veo series y películas en diferentes plataformas.

¿El humor pasa un buen momento o nos hemos vuelto muy susceptibles?

Sabes de sobra que una gran parte de la población se ha vuelto muy susceptible ante casi cualquier tipo de chistes, pero en el fondo creo que es una manera de llamar la atención. Date cuenta de que se le ha dado un altavoz a todo el mundo sin excepción y la gente tiene muchas ganas de opinar, y cuando digo opinar quiero decir quejarse por todo, usar algo tan simple como puede ser un chiste y convertirlo en su vía para desahogarse.

¿Qué recuerda de 'Lady Kaña', su primer proyecto en solitario que se estrenó en 2004?

¿Ves cómo he hecho mucha más ficción que otra cosa (risas)? Fue una etapa curiosa, la verdad es que fue increíble. Acababa de terminar 'El Informal' y fue el primer proyecto de ficción en el que era la protagonista, con 22 años.

¿Cambiaría de registro, tal vez, a algo más dramático?

Me gusta interpretar, me divierte hacer cualquier tipo de papel, pero supongo que la comedia la llevo de serie y no puedo hacer nada por ocultarlo.

¿Hay algo que le gustaría hacer en televisión y que todavía no ha podido realizar?

Una serie gamberra, divertida y emocionante en alguna plataforma digital... pero también un dramón, me gustaría que volviera 'El Club de la Comedia'. Hacer un programa tipo 'Hiperdrive', o un formato de 'late night'. Muchas cosas...