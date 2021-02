Geljo, feliz con el premio gordo de 'Ahora caigo’: "Pensé que me iba a llorar a casa"

Localizarlo no ha sido fácil. El oscense Ángel José Gavín Samperí, al que sus amigos y familiares conocen como ‘Geljo’, tenía mucho que celebrar este sábado porque 100.000 euros no se ganan todos los días. Tocaba poner a prueba sus conocimientos y vaya si lo hizo. Al final, el hecho de atreverse a lanzarse a la piscina le valió el viernes hacerse con el premio gordo del concurso televisivo ‘Ahora Caigo’, convirtiéndose en uno de los 21 concursantes que lo logra en seis años, el primero desde hace dos años.

Este fisioterapeuta de 29 años finalizó sus estudios en la Universidad San Jorge en el año 2013 y actualmente trabaja en el Hospital Viamed Santiago de Huesca, actividad que compagina con la de fisioterapeuta de las categorías inferiores de la Selección Aragonesa de Fútbol Sala.

Además de amante de los deportes de riesgo, que practica siempre que puede en el pirineo aragonés, desde los 18 años forma parte del elenco de la compañía Teatro de Robres, especializada en llevar la magia del teatro al mundo rural.

"Siempre he tenido el gusanillo de participar en un programa de televisión"

“Desde siempre he tenido el gusanillo de participar en un programa de televisión. Primero fue con ‘Waku waku’ y luego con este. Llevaba tiempo amenazando con apuntarme”, reconoce el oscense. Así, en enero de 2020 se decidió a enviar el formulario de inscripción. “Me llamaron meses después para hacer un casting y ahora mira”, afirma, todavía sorprendido por todo lo que está viviendo.

Y es que, desde este viernes por la noche, su teléfono no ha parado de sonar. “Está siendo muy abrumador, yo todavía no lo he asumido del todo, creo que es ahora cuando empiezo a tomar conciencia de todo”, apunta. Ya que en el momento de la grabación, y más ubicado sobre la trampilla central, tan solo hay espacio para la emoción y la tensión.

Las bormas con Arturo Valls: "Más que el mimo hice el memo"

En su opinión, se trata de un formato televisivo “muy cercano y divertido en el que sabía que me iba a sentir cómodo”, algo de lo que fueron partícipes los espectadores durante la emisión del programa, sobre todo a través de la gran complicidad que Geljo compartía con el presentador, Arturo Valls, al que incluso dio algunos trucos para ser un buen mimo. “Más que el mimo hice el memo”, bromea el oscense.

“Si hubiera con algún familiar seguro que me planto"

Sobre el momento en el que decidió seguir concursando por los 100.000 euros en lugar de plantarse, admite que el hecho de que nadie de su familia le hubiera acompañado fue un aliciente: “Si hubieran estado ahí seguro que me planto. En el momento tomé la decisión en caliente, pero me arrepentí porque me entró la sensatez en el acto. Pensé, “Ala, ya has hecho la gracia, ya puedes irte a llorar a casa””. Sin embargo, fue precisamente este impulso el que le valió hacerse con el gran premio, un premio que llevaba dos años sin repartirse entre los concursantes del programa.

Rumbo a conocer el mundo

El fisioterapeuta ya advirtió durante su presentación en el programa que si ganaba recorrería las Siete Maravillas del Mundo, de las cuales ya conoce dos, Chichén Itzá, en la península de Yucatán (México) y el Coliseo Romano, en Roma, Italia. Sin embargo, hoy reconoce que tiene que pensar más el destino de este dinero, sobre todo “teniendo en cuenta cómo están las cosas”. “Ganar un premio así me ha abierto un mundo de posibilidades, desde mirar una casa a abrir mi propia consulta. Ahora lo primero es esperar a que mejoren las cosas”, opina. Eso sí, asegura que tan pronto como sea posible, viajarán al Pirineo para lanzarse en paracaídas o parapente: “Un poquito de adrenalina nunca viene mal”.

En cuanto a su sueño de recorrer el mundo, admite que el Machu Picchu, en Perú, o la ciudad de Petra, en Jordania, serían sus primeros objetivos. “Esto es algo que solo pasa una vez en la vida y que no le ocurre a todo el mundo. De repente tengo la oportunidad de hacer realidad mis planes, sean los que sean”, concluye.