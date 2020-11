Zaragoza se cuela en 'Mask Singer'

El concurso de Antena3 'Mask Singer' se está convirtiendo en la estrella de la temporada televisiva. Este formato, que mezcla el humor, la música y ciertas dotes detectivescas parece capaz de hacer olvidar la realidad que nos circunda, y encima, en el espacio de este miércoles por la noche, hubo varios guiños a Zaragoza.

La cosa fue así. El programa arrancó con la actuación de Pavo Real, que cantó 'Con altura', de Rosalía. Antes, se dieron unas pistas, como que "desde los 5 años" sabía que brillaría, que se entrenó con disciplina para brillar en su deporte.

"Yo me identifico mucho con Zaragoza. Me encantan sus costumbres y sus gentes", sentenció. "Conozco esa voz", dijo Malú tras el pase, pero no fue capaz de dar un nombre. Javi Ambrossi apostó por Gemma Mengual. El otro Javi señaló a Ruth Lorenzo. Eva Amaral fue la elección de José Mota, por aquello de la conexión zaragozana, aunque después dejó caer también el nombre de Mónica Naranjo. En las redes se barajaron los nombres de Belinda Washington, Soraya, Ana Milán, Laura Pausini, Edurne y, sobre todo, Pastora Soler.

ENCUESTA 🔎



¿Qué personaje famoso se encuentra detrás de la máscara del Pavo Real? 🦚



¡Vota YA en nuestra web! https://t.co/Q8wkny09UD#MaskSinger3 — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 18, 2020

El propio famoso disfrazado de pavo real dio unas cuantas pistas más:

"Estas plumas llenas de colores me han llevado a ser una gran estrella internacional".

"He conseguido muchísimos premios".

"Soy estilo y movimiento. Se me da muy bien el baile y, gracias a él, he tenido mis dos mayores alegrías".

"Pero mi vuelo no ha sido siempre fácil. Durante un tiempo, tuve que atravesar una fuerte tempestad".

"Gracias a la fuerza de mis plumas, vuelvo a brillar".

Tras la actuación, Javier Calvo le preguntó a Pavo Real: "¿Tú y yo nos conocemos?", a lo que el famoso disfrazado contestó haciendo el típico ruido de pavo real, por lo que dedujeron que sí se conocían. Además, Pavo Real añadió: "¿Quién no ha estado alguna vez con vosotros?".

Al final, dos máscaras se descubrieron: Mariquita era Mónica Carrillo. Y Unicornio, la vedette Norma Duval. Conforme ha avanzado el programa ha resultado más fácil ir averiguando qué personas se escondían tras los personajes. Anoche repitieron las máscaras del primer programa -Monstruo, Catrina, Unicornio, Girasol y Pavo Real- y nuevas pistas, nuevas voces y nuevas teorías facilitaron las identidades..