Noemí Galera, sobre el regreso de OT: "Los concursantes van a dar el cien por cien"

La vida empieza a volver poco a poco a la normalidad, y, aunque con todas las medidas necesarias, y sin público, 'Operación Triunfo' no quería ser menos. El 'talent' musical regresa este miércoles por la noche a las 22.05 horas a La 1 de TVE, y en la academia ya llevan unos cuantos días los protagonistas, entre los que no puede faltar Noemí Galera (Barcelona, 53 años), su directora.

-¿Cómo ha sido la vuelta a la academia?

-Ha sido una vuelta con muchísima precaución, con todas las medidas de seguridad y protocolos para mantener la distancia social y que no pase nada. Y también es rara, porque no nos podemos abrazar ni besar con los concursantes, ni siquiera entre los profesores, que somos muy de abrazarnos y de tocarnos. Nos cuesta un poco, pero el ser humano se adapta rápidamente a las nuevas situaciones. Y en eso estamos.

-¿Y ese momento de decirle a los concursantes que hicieran la maleta porque se retomaba el programa?

-Muy chulo. Hicimos una videollamada los profes que tenemos más trato con ellos para darles la noticia, y ver sus caras. Cuando acabamos el programa nunca habíamos pensado que lo cerrábamos tanto tiempo. Sabíamos que era posible retomar la edición, y ver que ese momento llega después de meses. Fue un momento emocionante y también muy chulo, porque creemos que se lo merecen. Son una generación buenísima, con muchísimo talento, y que se merecen tener un final de edición como toca, y que se pueda proclamar en condiciones un ganador.

-¿Qué espera de las cuatro galas restantes?

-Que los concursantes den el cien por cien. Y sé que va a ocurrir, porque están muy enfocados en dar lo mejor de ellos mismos. Espero que el público disfrute de estas cuatro galas que quedan, que van a ser un espectáculo, y que todos estemos bien, sanos, y sin ninguna complicación.

-¿Cómo va a ser enfrentarse a la ausencia de público en el plató?

-Todavía no lo sé. Hoy es la primera gala, y sé que la primera imagen va a ser impactante. Yo creo que nos vamos a adaptar y que el equipo está decidido a que sea un mal menor y que, al final, el espectador en su casa esté pendiente realmente de lo importante, que es de los chicos. Todos los artistas han estado cantando durante estos dos meses sin público, delante de un ordenador, e incluso un móvil, y ellos van a saber que hay un montón de gente que lo estará viendo desde casa. Además, vamos a tener público virtual, que, quieras que no, algo de apoyo va a dar. Yo creo que el espectáculo televisivo va a ser muy chulo, y vamos a olvidarnos un poco del resto.

-¿Les fue difícil conseguir las pruebas para detectar la Covid-19?

-Eso lo lleva el equipo de recursos humanos, y no sé si les ha costado mucho o no. No podría decir eso, pero sí asegurar que está todo controlado.

-Y resultó que usted la había pasado, ¿no?

-Sí, sí, asintomática totalmente. Me hicieron las pruebas y di positivo en anticuerpos, pero eso no me hace bajar la guardia, obviamente. Voy con mascarilla todo el rato, excepto dentro de la academia, y mantengo la seguridad con ellos porque tampoco tengo muy claro si eso me libera de nada. Como estamos todos sin saber muy bien qué pasa.

Despedida de presentador

-Roberto Leal va a despedir la edición a pesar de haber fichado por otra cadena. ¿Cómo recibió la noticia?

-Estoy feliz de que esté con nosotros estas cuatro galas, y me va dar mucha pena en la final saber que va a ser su último programa en 'Operación Triunfo'. Roberto es un tío extraordinario al que yo quiero muchísimo, y estoy muy contenta de que le vaya bien la vida y de que esté haciendo 'Pasapalabra' con tanto éxito, porque cualquier cosa que haga, la hace bien. Es buen tío y un muy buen profesional.

-¿Le tienen ahora un cariño especial a 'Pasapalabra'?

-Bueno, antes de 'Pasapalabra' van dos programas que son nuestros (Gestmusic, la productora), '¡Ahora caigo!' y '¡Boom!', y que el tercero sea el de Roberto me parece maravilloso, porque seguimos conectados de alguna manera.