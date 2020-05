¿Por qué no acudió este lunes Sandra Sabatés al plató de 'El Intermedio'?

Poco a poco los programas de televisión parece que van volviendo a la normalidad. 'El Intermedio' volvió a emitirse este lunes desde el plató tras semanas sin hacerlo por el estado de alarma a causa de la Covid-19. Sin embargo, solo pudieron regresar a las instalaciones de La Sexta algunos de los miembros del equipo, ya que El Gran Wyoming, que continúa confinado por ser grupo de riesgo por su edad (tiene casi 65 años), y Sandra Sabatés no pudieron estar junto a la altoaragonesa Andrea Ropero y Dani Mateo.

"Estoy acompañado por un equipo joven, sano y excepcional", afirmó el presentador al comienzo del programa tras explicar su ausencia del mismo. Pero, ¿A qué se debía la ausencia de Sandra Sabatés?

La periodista catalana comentó que "estaba previsto que estuviera con ellos, pero en las últimas horas todo el equipo de 'El Intermedio' nos hemos sometido a las pruebas del coronavirus y en mi caso los resultados no han sido concluyentes", explicó. Y añadió: "Estoy a la espera de repetir las pruebas y tener resultados que arrojen un poquito más de luz. De momento, por prudencia, me voy a quedar en casa. Por tranquilidad y seguridad, no solo la mía, sino la de todos mis compañeros".

Wyoming comentó que no pasaba nada y afirmó que "Sandra y yo estaremos en casa, pero haremos el programa y todo seguirá igual". Y exclamó: "¡Estamos todos juntos en esto!", mientras sus colaboradores asentían y seguían adelante con el programa.