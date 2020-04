HBO compra la serie sobre Marianico el Corto para ofrecerla desde el día 17

'El último show’, la serie de ficción sobre el cómico aragonés Miguel Ángel Tirado, más conocido como ‘Marianico el Corto’, se estrenará en HBO el próximo 17 de abril, según informó ayer la plataforma internacional de contenidos audiovisuales.

La serie, creada por el zaragozano Álex Rodrigo -quien también ha ejercido como director en ‘La casa de papel’, ‘El embarcadero’ o ‘Vis a vis’-, es una producción de Aragón TV y se había estrenado en febrero en esa y otras cadenas autonómicas pero este será su debut en todo el territorio español.

El conflicto interno de un cómico al que ya no le hacen gracia sus propios chistes es el punto de partida de esta comedia con tintes dramáticos que se desarrolla en ocho episodios y que fue escrita por Rodrigo junto a Sara Alquézar, Enrique Lojo y dirigida conjuntamente por su creador y Carlos Val.

Comedia y drama

Tirado se hizo muy popular en los 90 con su personaje de Marianico el Corto, una parodia de un campesino aragonés que le dio popularidad nacional con su participación en el programa ‘No te rías que es peor’.

‘El último show’ es una ficción en torno al actor real y a ese personaje y arranca cuando se da cuenta de que sus chistes ya no le hacen gracia, de que ha tocado fondo. Testarudo, socarrón e inteligente, el cómico mantiene dos sueños: recuperar el amor de su exmujer y dirigir una película surrealista como las de su admirado Luis Buñuel.

Junto a Tirado, encabezan el reparto Luisa Gavasa, Itziar Miranda, José Luis Esteban, Pablo Lagartos, los jóvenes Laura Boudet y Denis Cicholewski, Ken Appledorn y Laura Gómez Lacueva.

‘El último show ’ combina la comedia y el drama y sus capítulos duran 50 minutos. Según Álex Rodrigo, "la serie se centra en la crisis de identidad y la tragedia de la adaptación y espera poder emocionar tanto desde el drama como desde la comedia". La idea de la serie tiene su germen en un encuentro casual con el cómico cuando Rodrigo era un niño.

"La verdad es que me he sentido muy cómodo en este trabajo. No pensaba que me pudiera resultar tan fácil mostrar distintos sentimientos. Hay momentos de comedia, de rabia, de frustración, hay momentos de dolor; el de la serie es un personaje con una serie de matices tal que te llena del todo", ha dicho Miguel Ángel Tirado sobre su reinvención como actor con varios registros. Aunque puntualizando que no ‘matará’ a Marianico el Corto: "Hay compañeros que se han ganado la vida haciendo un personaje como el que yo hago, de pueblo y tal, y luego, al triunfar en otras cosas, lo han enterrado. Yo no. Marianico el Corto me ha dado a conocer y estoy orgulloso de él. No quiero dejarlo".